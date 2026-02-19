La visa láser, también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card – BCC), es uno de los documentos más utilizados por mexicanos para viajar a Estados Unidos. Aunque su tamaño es similar al de una tarjeta de crédito, su función va mucho más allá: permite hacer turismo, compras, visitas familiares e incluso algunos viajes de negocios. Sin embargo, también tiene límites estrictos cuyo incumplimiento puede derivar en la cancelación del documento.

A continuación te explicamos qué sí puedes hacer con una visa láser… y qué actividades están completamente prohibidas.

¿Qué es la visa láser?

La visa láser es un documento laminado que funciona tanto como permiso de cruce fronterizo por tierra como visa de turismo para viajes aéreos, siempre y cuando el viajero presente su pasaporte. Incluye los datos personales del titular y tecnología que permite al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) verificar su identidad y ciudadanía.

Su vigencia habitual es de 10 años, y en cada entrada el visitante puede permanecer hasta 6 meses, o por el tiempo que determine el oficial de CBP en el puerto de entrada.

¿Quiénes pueden obtenerla y cuánto cuesta?

La visa láser solo puede ser otorgada a ciudadanos mexicanos que tramitan su visa con pasaporte nacional. El proceso se realiza en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México o en alguno de los consulados ubicados en distintas ciudades mexicanas.

El costo de solicitud es de 185 dólares.

¿Para qué sirve la visa láser?

La visa láser tiene los mismos usos permitidos que la visa B1/B2:

Actividades permitidas (turismo – B2)

Con tu visa láser puedes:

Visitar parques, playas, museos, miradores y otros destinos turísticos.

Vacacionar o visitar a familiares y amigos.

Realizar compras personales.

Recibir tratamiento médico.

Participar como aficionado en eventos culturales, sociales o concursos siempre que no recibas pago.

Tomar cursos recreativos cortos, como clases de arte o cocina, sin buscar créditos académicos.

Actividades permitidas (negocios – B1)

También puedes:

Asistir a conferencias, convenciones y capacitaciones breves.

Negociar contratos o atender asuntos comerciales.

Resolver temas legales en Estados Unidos, como arreglos patrimoniales o litigios.

Todas estas actividades deben ser temporales y no implicar empleo o remuneración dentro de Estados Unidos.

Viajes con visa láser por tierra

Una de las ventajas más conocidas de la BCC es que permite cruzar por tierra desde México sin pasaporte, siempre que el viaje sea corto:

25 millas dentro de Texas y California

55 millas dentro de Nuevo México

75 millas dentro de Arizona

Además, la estancia máxima permitida es de 30 días.

Si se piensa viajar más allá de esas distancias, el visitante debe llevar su pasaporte y solicitar el permiso I‑94 al ingresar.

Viajes por aire con visa láser

La visa láser también se puede usar para ingresar por avión. En este caso, es obligatorio presentar el pasaporte mexicano.

Cuando se acompaña del pasaporte, la BCC funciona igual que una visa B1/B2 tradicional y permite entrar a cualquier parte de Estados Unidos, por cualquier medio de transporte.

¿Qué NO se puede hacer con la visa láser?

A pesar de su flexibilidad, hay actividades estrictamente prohibidas:

1. Trabajar en Estados Unidos: Ni de manera formal ni informal. Cualquier actividad remunerada puede provocar la cancelación inmediata de la visa.

2. Estudiar: Inscribirse a cursos académicos o de larga duración sin visa de estudiante no está permitido.

3. Vivir o residir de forma permanente: La visa láser es para estancias temporales. Declarar que vas a “quedarte por un tiempo indefinido” puede levantar sospechas.

4. Comprar mercancía para reventa: Comprar en grandes cantidades con fines comerciales se considera importación a gran escala y requiere otro tipo de visa.

5. Ayudar a cruzar a personas sin documentos: Esto es un delito federal y causa pérdida definitiva de la visa.

6. Transportar armas, explosivos o drogas ilegales: Cualquier infracción relacionada con sustancias o armas resulta en cancelación inmediata y sanciones.

7. Manejar bajo los efectos del alcohol (DUI): Un arresto por DUI puede impedir la entrada futura a Estados Unidos.

8. Exceder el tiempo de estadía autorizado: Quedarte más tiempo del indicado en la I‑94 puede resultar en sanciones migratorias.

9. Usar el carril SENTRI sin autorización: El uso indebido de programas de viajero confiable puede provocar la revocación de la visa.

10. No reportar la pérdida o robo de la visa: Esto puede generar problemas en futuros cruces o solicitudes.