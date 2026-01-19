¿Eres mexicano y tramitas tu visa americana de turista B1/B2? Si las autoridades consulares te la aprueban, pueden dártela en dos formatos:

1) Visa pegada en el pasaporte.

2) Visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC.

¿Qué es la visa láser para viajar a Estados Unidos?

La visa láser o Tarjeta de cruce fronterizo (Border Crossing Card por su nombre en inglés) es una identificación del tamaño de una tarjeta de crédito que funciona como permiso de cruce y como visa de turismo para cruce aéreo a Estados Unidos.

Esta tarjeta laminada tiene los datos personales del viajero y su plus es que tiene tecnología mejorada que usa el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para confirmar la identidad y la ciudadanía del viajero.

Al igual que la visa pegada al pasaporte, tiene la fecha de vencimiento al frente. Por lo general, la visa láser tiene una vigencia de 10 años y por cada entrada a Estados Unidos se puede permanecer hasta 6 meses en el país o lo que indique el oficial de CBP en el puerto de entrada.

¿A quién se otorga la visa láser?

La Embajada de Estados Unidos en México explica que la visa láser sólo se puede otorgar a ciudadanos mexicanos que hayan hecho su trámite de visa con su pasaporte mexicano.

Para obtenerla, deben hacer el trámite en un consulado de Estados Unidos en México o en la Embajada, ubicada en Ciudad de México. Sólo necesitas seguir los pasos que describimos en este enlace.

¿Cuánto cuesta la visa láser?

El costo de solicitud es de $185 dólares.

¿Para qué sirve una visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC?

La visa láser es una visa de turismo. Así que se puede utilizar para visitar Estados Unidos por turismo, compras, para visita de familiares y también por motivos de negocios, como asistir a conferencias, convenciones, arreglar un patrimonio o negociar un contrato. También se puede usar para recibir tratamiento médico.

La BCC no se puede usar para trabajar o estudiar en Estados Unidos.

Viajes por tierra con visa láser

Las autoridades consulares explican que una de las principales ventajas de la visa láser es que se puede usar para cruzar directamente desde México a Estados Unidos por un puerto de entrada fronterizo sin la necesidad de presentar el pasaporte, pero sólo si el viaje es por una distancia limitada y por un máximo de 30 días.

“El límite para adentrarse es de 25 millas en Texas y California; 55 millas en Nuevo México y 75 millas en Arizona. Si se extenderá de esa área, deberá llevar su pasaporte y pedir el permiso I-94 apropiado al momento de entrar por la frontera”, anotan.

Viajes por aire con visa láser

Si tienes la Visa láser o Tarjeta de cruce fronterizo (BCC) también se puede usar para entrar a Estados Unidos por avión, pero en este caso sí deben presentar su pasaporte mexicano.

“Cuando se presenta con un pasaporte, la BCC funciona como una visa B, aceptada para ingresar a cualquier parte de los Estados Unidos por cualquier medio de transporte”, precisa el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.