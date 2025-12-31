El 2026 llega con nuevas oportunidades para viajar, y si tu destino es Estados Unidos, necesitarás tramitar la visa americana de turista, conocida como categoría B1/B2.

Este documento sigue siendo indispensable para quienes planean visitar el país por motivos turísticos o de negocios. Sin embargo, el proceso para obtenerla no será igual que antes: muchas cosas cambiaron en 2025 y ahora hay ajustes que debes conocer para evitar contratiempos.

Costo de la visa americana: ¿se mantiene igual?

Hasta ahora, no hay una cifra oficial que indique un aumento, pero todo apunta a que el precio seguirá siendo el mismo que en 2025: $185 dólares por la solicitud. Es importante recordar que este pago no garantiza la aprobación; la decisión final depende del oficial consular durante la entrevista, donde evaluará tu situación financiera, datos personales e intenciones de viaje.

Nuevas formas de pago: adiós Banamex, hola transferencias

Uno de los cambios más prácticos es la actualización en las formas de pago. Desde julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México permite pagar en efectivo en Scotiabank o BanBajío, y también mediante transferencia electrónica SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío. Esta opción evita filas y se habilita al momento de agendar la cita.

Por otro lado, Banamex dejó de ser banco autorizado, así que toma nota: solo Scotiabank y BanBajío están permitidos.

Citas: ya no podrás hacer todo en un solo día

Antes era común programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular el mismo día. Eso terminó. Ahora, debes acudir al CAS al menos 48 horas antes de tu entrevista. Si ya tenías ambas citas el mismo día, recibirás un correo con la nueva fecha para el CAS; si no lo recibes, tendrás que contactar al centro de servicio.

Confirmación del DS-160: un detalle que puede cancelar tu cita

Desde mayo de 2025, se implementó una regla estricta: el número de confirmación del formulario DS-160 (el código que empieza con “AA”) debe coincidir exactamente con el registrado en tu perfil de cita.

Si no hay coincidencia dos días hábiles antes de la entrevista, la cita será cancelada automáticamente. Además, presentarse sin actualizar el código de barras impedirá que se realice la entrevista.

Nuevo costo por entrega de la visa

Otro cambio importante es el cargo adicional por el envío del documento. Antes, el pago de $185 dólares cubría todo el proceso, incluida la entrega. Ahora, si tu visa es aprobada, deberás pagar:

$400 pesos para recibirla en tu domicilio.

$320 pesos si la recoges en una sucursal DHL.

Recogerla en el CAS seguirá siendo gratuito.

Entrevista obligatoria para renovar visas de niños y adultos mayores

Uno de los ajustes más relevantes: todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo menores de 14 años y mayores de 79, deberán pasar por una entrevista presencial.

Esto significa que si obtuviste tu visa cuando eras niño, ya no podrás renovarla automáticamente. Lo mismo aplica para adultos mayores: la entrevista será obligatoria.

Tramitar la visa americana en 2026 será distinto no por los requisitos básicos, sino por los cambios ocultos en el proceso: nuevas reglas para citas, confirmación del DS-160, costos adicionales y entrevistas obligatorias para todos. Si planeas viajar a Estados Unidos, prepárate con tiempo y revisa cada detalle para evitar cancelaciones y gastos extra.