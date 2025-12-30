TE RECOMENDAMOS
La visa H‑1B permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren, como mínimo, un título universitario en una materia específica.
Las ocupaciones incluyen áreas como ingeniería, ciencias, medicina, matemáticas, contabilidad, y otras disciplinas que exigen conocimientos teóricos y prácticos avanzados. El proceso de la visa H‑1B para el año fiscal 2026 consta de varias etapas clave:
1. Registro electrónico
Entre el 7 y el 24 de marzo, los empleadores o sus representantes deben completar el registro electrónico mediante una cuenta en USCIS, proporcionando datos básicos del empleador y el posible beneficiario, como pasaporte. El costo por registro es de $215 USD por beneficiario, el cual se paga durante esta etapa.
2. Selección y presentación de la petición
Si su beneficiario es seleccionado aleatoriamente dentro de los cupos anuales (65 000 regulares + 20 000 para posgrado), USCIS notificará al empleador alrededor del 31 de marzo. Desde el 1 de abril, puede presentar el Formulario I‑129 (Petición para Trabajador No Inmigrante) junto con la notificación de selección y documentación que demuestre elegibilidad como ocupación especializada y título requerido.
Requisitos y tarifas obligatorias
Elegibilidad del beneficiario: debe contar con al menos una licenciatura o grado equivalente en el campo aplicado, que corresponda directamente al puesto ofrecido.
Labor Condition Application (LCA): el empleador debe obtener una LCA del Departamento de Trabajo certificando el salario conforme al mercado.
Formulario I‑129 y tarifas: incluye múltiples componentes:
Tarifa base para I‑129 (según tabla de tarifas USCIS).
ACWIA: entre $750 y $1 500 dólares (aplica en la mayoría de peticiones originales y cambios de empleador).
Fraud Prevention and Detection Fee: $500 dólares.
Public Law 114-113 Fee: adicional $100,000 dólares para nuevas peticiones desde el 21 de septiembre de 2025.
Si se requiere procesamiento premium (Formulario I‑907), hay una tarifa adicional (actualmente $2,500 dólares).
Plazos, normas y novedades para 2026
La presentación de la petición I‑129 debe ocurrir durante los 90 días desde la notificación de selección, comenzando el 1 de abril y extendiéndose por tres meses.
A partir de 27 de febrero de 2026, el sorteo H‑1B será ponderado para priorizar candidatos mejor remunerados y con mayores habilidades, aunque mantienen oportunidades todos los niveles salariales.
El reglamento ejecutivo de septiembre de 2025 exige el pago de $100,000 en peticiones nuevas tras esa fecha, un requisito independiente de otras tarifas.
