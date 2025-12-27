¿Planeas viajar a Estados Unidos con tus hijos en 2026? Es importante saber que todos los ciudadanos mexicanos, incluidos los niños y bebés, necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos, incluso si el viaje es por turismo, visita familiar o tratamiento médico. La visa requerida en estos casos es la B1/B2.

¿Cuánto cuesta la visa americana para niños en 2026?

Hasta ahora, no se han anunciado aumentos oficiales para 2026, por lo que se espera que se mantengan los precios de 2025:

Tarifa reducida de $15 dólares

Aplica para menores de 15 años si se cumple alguna de estas condiciones:

Uno de los padres o tutor legal es mexicano y solicita una visa B1/B2 o BCC al mismo tiempo.

Uno de los padres o tutor legal es mexicano y ya tiene una visa B1/B2 o BCC válida por 10 años.

Validez: 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

Tarifa completa: 185 dólares

Si eliges pagar la tarifa completa, la visa será válida por 10 años completos, sin importar la edad del menor. Una vez realizado el pago, no se puede cambiar de tarifa ni solicitar reembolso.

¿Cómo solicitar la visa para un menor?

Llena el formulario DS-160 en línea, incluyendo los datos del menor.

Crea un perfil en el sistema de citas y añade la información del niño y de los padres.

Realiza el pago correspondiente (tarifa reducida o completa).

Agenda una cita para la toma de datos biométricos, si es requerida.

¿Los niños deben asistir a la entrevista?

Sí, desde septiembre de 2025, los niños también deben pasar por una entrevista para obtener una visa de Estados Unidos.

Documentos necesarios

Formulario DS-160 completo.

Fotografía a color reciente.

Pasaporte mexicano vigente del menor.

Acta de nacimiento certificada.

Visa americana vigente de los padres (si aplica).

Entrega de la visa americana

Una vez aprobada, la visa será enviada por paquetería o deberá recogerse en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), según lo indicado en el proceso.

Consejos para padres que tramitan la visa de sus hijos

Revisa cuidadosamente los requisitos antes de pagar.

Asegúrate de que el pasaporte del menor tenga vigencia suficiente.

Si tienes visa vigente, lleva una copia a la entrevista o al envío de documentos.

Inicia el trámite con anticipación, ya que los tiempos de espera pueden variar.