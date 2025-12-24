TE RECOMENDAMOS
La cuesta de enero afecta a todos, pero hay buenas noticias para ciertos grupos: podrán tramitar el pasaporte mexicano con un 50% de descuento en 2026. Este beneficio lo otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y aplica tanto para la primera expedición como para la renovación del documento.
¿Quiénes pueden obtener el descuento?
La SRE establece que solo las siguientes personas son elegibles para el 50% de descuento:
- Personas con discapacidad.
- Adultos mayores de 60 años.
- Trabajadores agrícolas que viajan a Canadá.
No existe otra forma de acceder a esta promoción.
Costos del pasaporte en 2025 (referencia para 2026)
Aunque los precios para 2026 aún no se han revelado, se espera un incremento respecto a los costos de 2025:
- 3 años: $1,730 pesos
- 6 años: $2,350 pesos
- 10 años: $4,120 pesos
Con el 50% de descuento, los precios fueron:
- 3 años: $865 pesos
- 6 años: $1,175 pesos
- 10 años: $2,060 pesos
Para trabajadores agrícolas, el descuento solo aplica en pasaportes de 3 y 6 años.
Documentos necesarios para el descuento del 50%
No basta con solicitar el descuento; debes comprobar tu elegibilidad con documentos oficiales:
Personas con discapacidad
Constancia o certificado médico original expedido por institución pública de salud o seguridad social.
Credencial nacional para personas con discapacidad (original y copia), emitida por el DIF.
Trabajadores agrícolas
Constancia de empleo original emitida por el Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Adultos mayores (60+)
- Presentar uno de los siguientes:
- Credencial de elector (INE).
- Credencial del INAPAM.
- Acta de nacimiento.
Cómo tramitar el pasaporte mexicano en 2026
Puedes realizar el trámite en Delegaciones y Oficinas de Enlace de la SRE. Para agendar cita:
Teléfono: 55 893 (24827), lunes a domingo de 8:00 a 20:00 h.
WhatsApp: al mismo número.
Internet: en el portal de citas de la SRE.
Requisitos simplificados en 2026
La SRE simplificó el proceso para tramitar el pasaporte. Los requisitos básicos serán:
Primera vez: formato de solicitud, comprobante de pago e identificación oficial.
Renovación: formato de solicitud, comprobante de pago y pasaporte anterior.
Menores de edad: formatos y autorización, comparecencia de padres/tutores y del menor, identificación y comprobante de pago.
En caso de no poder acreditar nacionalidad en las bases de datos, se pedirá acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.
