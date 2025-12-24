La cuesta de enero afecta a todos, pero hay buenas noticias para ciertos grupos: podrán tramitar el pasaporte mexicano con un 50% de descuento en 2026. Este beneficio lo otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y aplica tanto para la primera expedición como para la renovación del documento.

¿Quiénes pueden obtener el descuento?

La SRE establece que solo las siguientes personas son elegibles para el 50% de descuento:

Personas con discapacidad.

Adultos mayores de 60 años.

Trabajadores agrícolas que viajan a Canadá.

No existe otra forma de acceder a esta promoción.

Costos del pasaporte en 2025 (referencia para 2026)

Aunque los precios para 2026 aún no se han revelado, se espera un incremento respecto a los costos de 2025:

3 años: $1,730 pesos

6 años: $2,350 pesos

10 años: $4,120 pesos

Con el 50% de descuento, los precios fueron:

3 años: $865 pesos

6 años: $1,175 pesos

10 años: $2,060 pesos

Para trabajadores agrícolas, el descuento solo aplica en pasaportes de 3 y 6 años.

Documentos necesarios para el descuento del 50%

No basta con solicitar el descuento; debes comprobar tu elegibilidad con documentos oficiales:

Personas con discapacidad

Constancia o certificado médico original expedido por institución pública de salud o seguridad social.

Credencial nacional para personas con discapacidad (original y copia), emitida por el DIF.

Trabajadores agrícolas

Constancia de empleo original emitida por el Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Adultos mayores (60+)

Presentar uno de los siguientes:

Credencial de elector (INE).

Credencial del INAPAM.

Acta de nacimiento.

Cómo tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Puedes realizar el trámite en Delegaciones y Oficinas de Enlace de la SRE. Para agendar cita:

Teléfono: 55 893 (24827), lunes a domingo de 8:00 a 20:00 h.

WhatsApp: al mismo número.

Internet: en el portal de citas de la SRE.

Requisitos simplificados en 2026

La SRE simplificó el proceso para tramitar el pasaporte. Los requisitos básicos serán:

Primera vez: formato de solicitud, comprobante de pago e identificación oficial.

Renovación: formato de solicitud, comprobante de pago y pasaporte anterior.

Menores de edad: formatos y autorización, comparecencia de padres/tutores y del menor, identificación y comprobante de pago.

En caso de no poder acreditar nacionalidad en las bases de datos, se pedirá acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.