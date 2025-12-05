TE RECOMENDAMOS
Si quieres viajar a Estados Unidos, necesitarás dos documentos vigentes: pasaporte mexicano y visa americana de turista (B1/B2).
Si no tienes ninguno, debes iniciar por el pasaporte. Te explicamos el orden correcto, los costos actualizados y los pasos clave para que avances sin contratiempos.
¿Qué se tramita primero y por qué?
Primero: el pasaporte mexicano
La razón es sencilla: el formulario DS-160 (indispensable para solicitar la visa B1/B2) pide tu número de pasaporte desde los primeros apartados y exige que tu nombre y datos coincidan exactamente con como aparecen en el pasaporte. Sin ese documento, no puedes completar la solicitud de visa.
Después: la visa americana
En cuanto tengas tu pasaporte vigente, puedes tramitar la visa de inmediato. No necesitas esperar días ni viajar a otro país antes de iniciar el proceso.
Pasaporte mexicano: vigencias, costos y descuentos (2025)
Puedes elegir la vigencia que más te convenga:
- 3 años: $1,730 pesos
- 6 años: $2,350 pesos
- 10 años: $4,120 pesos
Descuento del 50% (aplica si eres persona con discapacidad, mayor de 60 años o trabajador agrícola temporal en Canadá):
- 3 años: $865 pesos
- 6 años: $1,175 pesos
- 10 años: $2,060 pesos
Antes de tu cita, debes pagar la cuota correspondiente. Tras agendar, recibirás por correo la hoja de confirmación, una ficha de datos complementarios (para llenar a mano) y los links para descargar la hoja de ayuda del pago y más información. Asegúrate de tener acceso al correo que registres.
Requisitos para tramitar el pasaporte
Por primera vez:
- Formato de solicitud
- Comprobante de pago
- Identificación oficial
Renovación:
- Formato de solicitud
- Comprobante de pago
- Pasaporte anterior
Menores de edad:
- Formatos de solicitud y autorización
- Comparecencia de padres o tutores con identificación
- Comparecencia del menor e identificación
- Comprobante de pago
Si no se puede acreditar nacionalidad en bases de datos: Presenta alguno de estos documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, entre otros.
¿Cómo agendar tu cita para el pasaporte?
Tienes tres opciones sencillas:
Teléfono: llama al 55 893-24827, de lunes a domingo, 8:00 a 20:00 horas.
Internet: crea tu cuenta en citas.sre.gob.mx, llena el pre‑registro y elige fecha y oficina.
WhatsApp: envía “Hola” al (+52) 55893-24827 y sigue las instrucciones del chatbot.
En todos los casos, recibirás un correo con los formatos necesarios para pagar en el banco.
Visa americana de turista (B1/B2): requisitos y costo
Si es tu primera visa, deberás pasar por una entrevista consular; el proceso es más tardado que una renovación. Reúne lo siguiente:
- Pasaporte mexicano vigente.
- Formulario DS-160 completo.
- Cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado.
- Pago de $185 USD en uno de los bancos autorizados.
Citas: selecciona fecha para el CAS (Centro de Atención al Solicitante) y para la Embajada de Estados Unidos.
CAS: acude para toma de huellas biométricas.
Embajada: acude a tu entrevista consular.
Entrega de visa: podrás recogerla en el CAS o recibirla vía paquetería DHL.
Los oficiales consulares buscan confirmar que regresarás a México tras tu visita; lleva clara la intención y fechas de tu viaje.
Hablan español: no es necesario que hables inglés.
Si no comprendes alguna pregunta, pide que la repitan con calma.
Revisa preguntas frecuentes antes de tu cita (te ayudará a practicar y a evitar nervios).
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]