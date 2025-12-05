Si quieres viajar a Estados Unidos, necesitarás dos documentos vigentes: pasaporte mexicano y visa americana de turista (B1/B2).

Si no tienes ninguno, debes iniciar por el pasaporte. Te explicamos el orden correcto, los costos actualizados y los pasos clave para que avances sin contratiempos.

¿Qué se tramita primero y por qué?

Primero: el pasaporte mexicano

La razón es sencilla: el formulario DS-160 (indispensable para solicitar la visa B1/B2) pide tu número de pasaporte desde los primeros apartados y exige que tu nombre y datos coincidan exactamente con como aparecen en el pasaporte. Sin ese documento, no puedes completar la solicitud de visa.

Después: la visa americana

En cuanto tengas tu pasaporte vigente, puedes tramitar la visa de inmediato. No necesitas esperar días ni viajar a otro país antes de iniciar el proceso.

Pasaporte mexicano: vigencias, costos y descuentos (2025)

Puedes elegir la vigencia que más te convenga:

3 años: $1,730 pesos

6 años: $2,350 pesos

10 años: $4,120 pesos

Descuento del 50% (aplica si eres persona con discapacidad, mayor de 60 años o trabajador agrícola temporal en Canadá):

3 años: $865 pesos

6 años: $1,175 pesos

10 años: $2,060 pesos

Antes de tu cita, debes pagar la cuota correspondiente. Tras agendar, recibirás por correo la hoja de confirmación, una ficha de datos complementarios (para llenar a mano) y los links para descargar la hoja de ayuda del pago y más información. Asegúrate de tener acceso al correo que registres.

Requisitos para tramitar el pasaporte

Por primera vez:

Formato de solicitud

Comprobante de pago

Identificación oficial

Renovación:

Formato de solicitud

Comprobante de pago

Pasaporte anterior

Menores de edad:

Formatos de solicitud y autorización

Comparecencia de padres o tutores con identificación

Comparecencia del menor e identificación

Comprobante de pago

Si no se puede acreditar nacionalidad en bases de datos: Presenta alguno de estos documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, entre otros.

¿Cómo agendar tu cita para el pasaporte?

Tienes tres opciones sencillas:

Teléfono: llama al 55 893-24827, de lunes a domingo, 8:00 a 20:00 horas.

Internet: crea tu cuenta en citas.sre.gob.mx, llena el pre‑registro y elige fecha y oficina.

WhatsApp: envía “Hola” al (+52) 55893-24827 y sigue las instrucciones del chatbot.

En todos los casos, recibirás un correo con los formatos necesarios para pagar en el banco.

Visa americana de turista (B1/B2): requisitos y costo

Si es tu primera visa, deberás pasar por una entrevista consular; el proceso es más tardado que una renovación. Reúne lo siguiente:

Pasaporte mexicano vigente .

. Formulario DS-160 completo.

Cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado.

Pago de $185 USD en uno de los bancos autorizados.

Citas: selecciona fecha para el CAS (Centro de Atención al Solicitante) y para la Embajada de Estados Unidos.

CAS: acude para toma de huellas biométricas.

Embajada: acude a tu entrevista consular.

Entrega de visa: podrás recogerla en el CAS o recibirla vía paquetería DHL.

Los oficiales consulares buscan confirmar que regresarás a México tras tu visita; lleva clara la intención y fechas de tu viaje.

Hablan español: no es necesario que hables inglés.

Si no comprendes alguna pregunta, pide que la repitan con calma.

Revisa preguntas frecuentes antes de tu cita (te ayudará a practicar y a evitar nervios).