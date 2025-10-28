TE RECOMENDAMOS
Si necesitas tu acta de nacimiento actualizada y certificada para hacer un trámite, puedes sacarla en línea, pero debes contar con tu Llave MX, ya que es el nuevo requisito obligatorio. Si no la tienes, no te preocupes, porque aquí te compartimos los pasos para crear tu Llave y, de paso, para descargar e imprimir tu documento. ¡Toma nota!
Es muy común que tu vieja acta de nacimiento ya no sea aceptada para hacer varios trámites y las razones pueden ser porque generalmente los lugares piden documentos actualizados o porque tu anterior acta no se encuentre en óptimas condiciones ya que no es legible.
Es importante que tu acta de nacimiento esté en buen estado y sea posible consultar tus datos con facilidad, por tal motivo, se recomienda actualizarla cada cierto tiempo. Las autoridades informaron desde hace algunas semanas que el trámite del acta cambiaría, ya que agregaría la Llave MX como un requisito indispensable.
¿Cómo descargar el acta de nacimiento certificada con la Llave MX?
Para descargar tu acta de nacimiento actualizada y certificada haz lo siguiente:
- Ingresa a la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil miregistrocivil.gob.mx/.
- Ten a la mano tu Llave MX y CURP o tus datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento).
- Realiza el pago en línea.
Las autoridades señalaron que, a partir del 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizarán en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil.
Tutorial para crear tu Llave MX para el acta de nacimiento
Es muy fácil y rápido crear tu cuenta Llave MX, lo único que tienes que hacer es:
- Ingresa al portal www.llave.gob.mx y crea una cuenta
- Comparte tu CURP, marca la casilla "no soy un robot" y da clic en "continuar"
- En caso de que la CURP sea correcta, las casillas se llenarán de forma automática con tus datos personales
- Posteriormente, escribe el código postal y la colonia donde vives.
- Después, ingresa tus datos de contacto como teléfono y correo electrónico.
- Por último, crea una contraseña para tu Llave MX. ¡Anótala y guárdala en un lugar seguro!
- Lee el aviso de privacidad, marca la casilla "no soy un robot" y da clic en "Finalizar".
Costos de la copia del acta de nacimiento certificada
- Aguascalientes: $100 pesos
- Baja california: $243 pesos
- Baja California Sur: $224 pesos
- Campeche: $68 pesos
- Coahuila: $194 pesos
- Colima: $102 pesos
- Chiapas: $123 peso
- Chihuahua: $128 pesos
- CDMX $94 pesos
- Durango: $135 pesos
- Guanajuato: $98 pesos
- Guerrero: $100 pesos
- Hidalgo: $147 pesos
- Jalisco : $95 pesos
- Edomex: $69 pesos
- Michoacán: $162 pesos
- Morelos: $113 pesos
- Nayarit: $80 pesos
- Nuevo León: $68 pesos
- Oaxaca: $131 pesos
- Puebla: $160 pesos
- Querétaro: $141 pesos
- Quintana Roo: $57 pesos
- San Luis Potosí: $127 pesos
- Sinaloa: $124 pesos
- Sonora: $104 pesos
- Tabasco: $113 pesos
- Tamaulipas: $114 pesos
- Tlaxcala: $170 pesos
- Veracruz: $199 pesos
- Yucatán: $229 pesos
- Zacatecas: $110 pesos.
