La Embajada de Estados Unidos en México ha lanzado una advertencia clara: las visas pueden ser canceladas en cualquier momento, sin necesidad de una condena penal ni de una notificación pública.

Esta declaración ha generado inquietud entre quienes poseen una visa estadounidense, especialmente porque el proceso de cancelación puede ocurrir de forma discreta y por diversas razones.

¿Por qué puede cancelarse una visa?

Según un vocero de la Embajada, “una visa es un privilegio, no un derecho” Esto significa que “el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de revocar cualquier visa cuando considere que el titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla”. Las razones pueden incluir:

Permanecer más tiempo del autorizado en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Participar en actividades delictivas o representar un riesgo para la seguridad pública.

o representar un riesgo para la seguridad pública. Vínculos con grupos terroristas o actividades relacionadas con el terrorismo.

Información que indique que mantener la visa no conviene a los intereses del país.

“Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si con particulares o ciudadanos públicos”, dice el vocero en el video.

“El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. No es necesario que exista una condena penal. Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”, agrega.

¿Cómo se realiza este proceso?

La revisión de visas es constante y discreta, señalan. El Departamento de Estado evalúa regularmente las visas otorgadas y toma decisiones basadas en la ley estadounidense, políticas internas y el interés nacional. Por motivos de privacidad, estas cancelaciones no se hacen públicas, pero la persona afectada sí es notificada.

Otras razones comunes para la cancelación

Además de los motivos generales, existen situaciones específicas que pueden llevar a la revocación de una visa:

Inelegibilidad para la categoría de visa otorgada: Por ejemplo, si una persona trabaja o estudia con una visa de turista.

Cruce previo sin documentos: Si se descubre que el titular ingresó ilegalmente en el pasado.

Estancia prolongada sin autorización: Si no se solicita una extensión formal.

Manipulación física de la visa: Si la visa fue retirada del pasaporte en el que fue emitida.

Arresto por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

Condenas previas: Como robo, violencia doméstica, posesión de drogas o venta de alcohol a menores.

Es importante saber que un oficial consular no puede cancelar una visa basándose en prejuicios, suposiciones motivadas por discriminación racial, política o ideológica.

Estados Unidos dice que "aunque la cancelación puede parecer abrupta, está respaldada por leyes y políticas claras".

"En resumen, Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo. Sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones política", anota el vocero.