Solicitar una visa americana puede parecer un proceso complejo, pero entender cada paso te ayudará a avanzar con seguridad. Uno de los momentos clave en este trámite es la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se recopilan tus datos biométricos y se revisan tus documentos.

En esta guía te explicamos qué son los CAS, cómo agendar tu cita, qué requisitos debes cumplir y qué esperar durante tu visita.

¿Qué son los CAS para la visa americana?

Las siglas CAS significan Centro de Atención al Solicitante de Visa. Estos centros forman parte del proceso de solicitud de visa estadounidense y tienen como función principal recopilar datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía, además de verificar tu formulario DS-160.

Es importante saber que los CAS están ubicados cerca, pero no dentro de los consulados o embajadas, por lo que debes revisar bien la dirección antes de tu cita.

¿Qué se hace en el CAS?

Durante tu cita en el CAS:

Te toman una fotografía digital que aparecerá en tu visa si es aprobada.

Registran tus huellas dactilares mediante escáner.

Verifican tu formulario DS-160 y tus documentos.

Este proceso es rápido y no incluye entrevista. Si estás renovando tu visa, es posible que solo debas acudir al CAS y no al consulado, siempre que cumplas con los requisitos para omitir la entrevista.

Requisitos para asistir al CAS

Aunque no te harán preguntas, debes llevar:

Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

Página de confirmación del formulario DS-160 .

. Hoja de confirmación de la cita impresa.

¿Qué no puedes llevar a tu cita en el CAS?

Para garantizar la seguridad, hay objetos prohibidos:

Dispositivos USB.

Encendedores.

Objetos que puedan usarse como armas.

Celulares (solo si están apagados).

Un oficial revisará tus pertenencias al ingresar.

¿Cómo es la cita en el CAS?

Se recomienda llegar 15 minutos antes de la hora programada. Al llegar:

Te formarán en una fila para esperar tu turno.

Presentarás tu pasaporte y la confirmación del DS-160.

Te indicarán a qué ventanilla dirigirte.

Te tomarán la foto y las huellas digitales.

Si hay algún problema con tus documentos, te enviarán a una ventanilla especial para resolverlo.

Una vez completado este paso, recibirás instrucciones para tu cita en el consulado o embajada, donde se realizará la entrevista consular.

Cambios recientes en el proceso

El Consulado de Estados Unidos en Monterrey anunció que ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día. Ahora, debes presentarte en el CAS al menos 48 horas antes de tu entrevista. Si tenías ambas citas el mismo día, recibirás un correo con una nueva fecha para el CAS. Si no lo has recibido, comunícate con el centro de servicio.

¿Qué pasa después del CAS?

Después de tu cita en el CAS, deberás asistir a la entrevista consular. Si tu visa es aprobada, se te enviará por paquetería en un plazo de dos semanas a dos meses, o puedes recogerla directamente en el CAS.