El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es uno de los apoyos sociales más importantes y característicos de la actual administración del Gobierno Federal durante este 2025.

¡Hay buenas noticias para todos aquellos beneficiarios inscritos en el programa! El nuevo pago de este apoyo económico está pronto a ocurrir para beneficiar y ayudar a solventar los gastos de los estudiantes de nivel superior que más lo necesitan a lo largo y ancho de México.

¿Qué es la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y cuánto paga?

La beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es uno de los apoyos del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, creada con el objetivo de ayudar económicamente a estudiantes de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado de instituciones públicas con pagos de hasta 5 mil 800 pesos de forma bimestral.

La beca tiene una cobertura nacional, pero la selección toma en cuenta a los estudiantes de escuelas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

Según describe el programa, la beca está hecha para “contribuir a la permanencia escolar, así como a la conclusión de sus carreras profesionales, pues al pertenecer a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, presentan mayores dificultades para terminar sus estudios”.

¿Cuándo será el pago de octubre de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Los miles de beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro se preguntan “¿cuándo les llegará su pago a través de la Tarjeta del Bienestar?”, ya que va más de la mitad de octubre y todavía no les cae su depósito.

De acuerdo con lo anunciado por Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), los Programas del Bienestar, junto a la Secretaría del Bienestar, repartirán el apoyo en un sólo día a todos los beneficiarios.

Jóvenes beneficiarias y beneficiarios de continuidad de la Beca #JóvenesEscribiendoElFuturo, ¡ya llegó el calendario de pagos!



Por única ocasión, el pago del primer bimestre (septiembre–octubre) del ciclo escolar 2025–2026 se realizará en un solo día. pic.twitter.com/HiHvLk0EUh — Julio León (@Julio_LeonT) October 19, 2025

“Por única ocasión, el pago del primer bimestre (septiembre–octubre) del ciclo escolar 2025–2026 se realizará en un solo día”, señaló León en sus canales oficiales, destacando que no habrá otro día de pago posterior.

El pago se realizará el próximo miércoles 29 de octubre de 2025 directamente en la Tarjeta Bienestar que los beneficiarios recibieron al ser aceptados en el programa.