Si eres ciudadano mexicano y deseas viajar a Estados Unidos por turismo, compras o para visitar a familiares, necesitas tramitar la visa B1/B2, conocida como visa de turista. El primer paso para obtenerla es llenar correctamente el formulario DS-160, un requisito esencial que puede definir el éxito de tu solicitud.

¿Qué es el formulario DS-160?

El DS-160 es un formulario electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos. A través de él, los solicitantes proporcionan información personal, laboral, de viaje, salud y seguridad. Este documento es la base sobre la cual el oficial consular decidirá si aprueba o rechaza tu visa.

Llenarlo con precisión y honestidad es clave. Si omites información o cometes errores, podrías enfrentar más preguntas durante la entrevista consular o incluso una negativa.

¿Dónde se llena el DS-160?

Debes completarlo en línea en el sitio oficial:

https://ceac.state.gov/genniv/

Al finalizar, obtendrás una hoja de confirmación con código de barras, que deberás presentar el día de tu entrevista.

El formulario está en inglés, pero puedes activar la traducción al español.

Es indispensable tener tu pasaporte mexicano vigente antes de comenzar.

¿Tiene costo el DS-160?

No. El formulario DS-160 es gratuito.

El pago de la visa (185 dólares) se realiza después de completar el formulario, cuando programes tu cita. Si alguien te cobra por el DS-160, podría tratarse de un fraude.

¿Cómo se llena el formulario DS-160?

El DS-160 está dividido en secciones. Aquí te explico cada una:

1. Información personal

Nombres y apellidos tal como aparecen en tu pasaporte.

País de origen, nacionalidad adicional (si aplica), y CURP.

2. Información del viaje

Motivo del viaje: selecciona “visitante temporal por turismo”.

Fecha estimada de llegada y duración de la estancia.

Dirección en Estados Unidos (familiares, hotel u organización).

Quién pagará el viaje y si viajas acompañado.

3. Dirección y teléfono

Tu dirección completa en México.

Tres teléfonos: celular, casa y trabajo.

Redes sociales usadas en los últimos 5 años.

4. Información del pasaporte

Tipo de pasaporte, país emisor, fechas de emisión y expiración.

5. Información de contacto en Estados Unidos.

Personas, hoteles u organizaciones que puedan confirmar tu visita.

6. Información familiar

Nombres y fechas de nacimiento de tus padres.

Si viven en Estados Unidos.

7. Información laboral

Nombre, dirección y teléfono de tu trabajo.

Fecha de inicio, salario mensual y descripción de tus funciones.

8. Seguridad (4 secciones)

Enfermedades transmisibles, historial legal, vínculos con terrorismo, espionaje, genocidio, etc.

Si has sido deportado o si alguien te ayudó a llenar el formulario.

Al finalizar, deberás firmar electrónicamente ingresando el número de tu pasaporte. Puedes imprimir toda la solicitud o solo la hoja de confirmación.

¿Qué pasa después de llenar el DS-160?

El día de tu entrevista en la embajada o consulado, el oficial consular revisará tu pasaporte y tu formulario DS-160. Las preguntas que te hará estarán basadas en la información que proporcionaste, por lo que es fundamental que tus respuestas coincidan.

Con base en la entrevista, se decidirá si tu visa es aprobada o rechazada.

El formulario DS-160 es el primer paso oficial para obtener tu visa americana de turista. Llenarlo con cuidado, honestidad y atención a los detalles puede marcar la diferencia entre una aprobación rápida o una entrevista complicada.