Para que no te tome por sorpresa es importante que te enteres del aumento de costo de la luz que se aplicará a partir de noviembre 2025: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene contemplado un incremento desde el siguiente mes, por lo que los usuarios podrán notar un cambio considerable en su recibo de luz; entérate de cuánto es el precio y quiénes serán los afectados.

Ciertos usuarios y clientes del servicio de luz de la CFE podrían detectar un incremento en la tarifa en el próximo recibo que llegue a sus hogares. Si bien el aumento impactará en sus bolsillos, es fundamental que lo tengan contemplado para que tomen las medidas pertinentes y ajusten su presupuesto y gastos diarios.

¿Quiénes son los afectados por el aumento del precio de la luz noviembre 2025?

De acuerdo con lo dado a conocer, los usuarios de la CFE que serán afectados son aquellos que fueron beneficiados por el subsidio de verano, el cual se aplica durante los meses más calurosos del año, esto con la finalidad de apoyar a las miles de personas que enfrentan las altas temperaturas con ayuda de ventiladores y sistemas de aire acondicionado.

A este programa se le conoce como el subsidio de verano, y su finalidad es reducir el costo de la electricidad para las familias que viven en los estados con veranos muy cálidos.

Algunos de los usuarios que serían afectado por dicho incremento son los que vivan en:

Baja California

Baja California Sur.

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas.

Dichas entidades pueden registrar temperaturas de hasta 38 grados centígrados.

“El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas en el presente Acuerdo”, así lo señala la CFE

Fecha en la que subirá el precio de la luz de CFE

Ha trascendido que el aumento del costo de la luz se aplicará desde el 1 de noviembre de 2025, sin embargo, te sugerimos comunicarte directamente con las autoridades de la CFE para confirmar dicha fecha.