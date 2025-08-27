Si necesitas presentar el recibo de luz para un trámite, pero dicho documento no tiene tu nombre si no el de otra persona, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza el cambio de titular y lo hace si cumples con los pasos y requisitos solicitados; aquí te compartimos una guía rápida y sencilla para que hagas este trámite y evites problemas.

¿Por qué es importante que en el recibo de luz aparezca tu nombre? Resulta fundamental que dicho documento cuente con tus datos y no con los de otra persona porque es más fácil reportar fallas en el servicio de energía eléctrica; además, es más sencillo hacer convenios de pago, cambiar la tarifa o cancelar el contrato.

Por otra parte, el recibo es un documento legal que sirve como comprobante de domicilio para trámites legales o administrativos. Por todas estas razones es muy importante que el recibo de luz de tu hogar esté a tu nombre. Si no es así, haz el cambio lo más pronto posible.

¿Cómo puedo cambiar el nombre del titular de mi recibo de luz CFE?

El trámite de cambio de titular de recibo de luz de la CFE se realiza de forma presencial en cualquier Centro de Atención a Clientes; acude con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del nuevo titular .

. Comprobante de domicilio recient e.

e. Constancia de RFC .

. Fotografía actual de la lectura del medidor.

Toma en cuenta que para facilitar el trámite, el actual contrato no debe tener adeudos pendientes, por lo que si hay, te recomendamos liquidarlos para poder actualizar el nombre en el recibo de luz.

¿Cuánto cuesta hacer el cambio de titular en el recibo de luz de CFE?

De acuerdo con las autoridades, el trámite de cambio de titular es gratuito, por lo que no debes pagarles a terceras personas para que lo hagan. También es importante que tomes en cuenta que dicho cambio podría reflejarse en 15 o 20 días.

¿Cómo marcar atención a clientes CFE?

Si tienes dudas sobre el trámite o quieres darle seguimiento, puedes marcar al 071, que es el número de atención a clientes de la CFE

¿Cómo consultar tu recibo de la CFE?

Para consultar tu recibo de la CFE dirígete al portal oficial de la CFE en la sección de "Consulta tu recibo de luz" (app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/ReciboDeLuzGMX/Consulta) o descarga la aplicación CFE Contigo; proporciona el nombre del servicio, el número de servicio de 12 dígitos y un correo electrónico para poder descargar el documento en formato PDF.