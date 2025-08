¿Se fue la luz en tu casa y alguno de tus electrodomésticos o aparatos eléctricos se descompuso? No te preocupes, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hace responsable. Puedes solicitar el dinero para comprar otro aparato, o bien, pedir la reparación, lo que elijas. Aquí te compartimos la guía completa, detallada paso a paso, para que reportes la falla, metas el reclamo y pidas el pago.

Que te quedes sin luz en tu casa es una de las situaciones más estresantes que puedes enfrentar, sobre todo, si dependes de la energía eléctrica para hacer tus actividades principales, como por ejemplo, trabajar. La situación empeora si a esto le sumas que el apagón dura horas y provocó que alguno de tus electrodomésticos o aparatos eléctricos se descompusiera.

El refrigerador y la televisión son los más afectados por las fallas eléctricas, ya que usuarios reportan que tras el apagón no funcionan: el refri ya no enfría y la tele ya no prende. Si te ha pasado algo así o bien quieres prevenir para cualquier evento futuro, la CFE cuenta con un trámite en el que puedes solicitar el pago o la reparación de tu electrodoméstico o aparato.

El trámite se llama “Pago por daño a instalaciones, equipos o aparatos eléctricos por parte de la CFE” y las autoridades responsables señalan en qué consiste el trámite y cómo puedes hacerlo.

Paso a paso para reportar una falla a CFE y solicitar pago por daño a aparatos eléctricos

Si tus electrodomésticos o aparatos se dañaron porque se fue la luz, repórtalo y solicita el pago o reparación de la siguiente manera:

Paso 1 . Llena un formato en tu centro de atención a clientes, para registrar los datos de tu servicio y la causa o falla que generó el daño de tus aparatos, por ejemplo una baja o subida de luz o apagón.

Paso 2 . En la solicitud indica el día y hora en que se dio el suceso; este detalle es muy importante.

Paso 3 . Los técnicos de la CFE visitarán tu domicilio para verificar la falla reportada.

Paso 4 . La CFE emitirá un dictamen técnico para indicar si procede o no el pago de aparatos dañados.

Es importante que presentes la reclamación del pago de daño dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual deberás indicar la fecha y hora aproximada en que sucedió, describiéndola de manera general.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el pago de la CFE por aparatos dañados?

Para registrar tu solicitud de pago o reparación de tus electrodomésticos y aparatos dañados, debes presentar los siguientes requisitos ante la CFE:

Contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.

para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos. El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

de sus recibos. Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio (INE, pasaporte vigente o cédula profesional).

vigente, del titular del servicio (INE, pasaporte vigente o cédula profesional). En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.

Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.

Acreditar la propiedad o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.)

o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.) Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.

¿Qué debes presentar para la reparación o pago de tus aparatos dañados?

De acuerdo con la CFE, si se te indica que se procederá con el pago o reparación de tus aparatos dañados, debes acreditar la propiedad de estos mediante una factura o notas de compra.

¿Dónde se realiza el trámite?

Únicamente puedes hacerlo en la ventanilla de un Centro de atención a Clientes.

¿Tiene costo este trámite de pago y reparación de daño de aparatos de la CFE?

No, no tiene costo. Es importante que sepas que el trámite es totalmente gratuito.

¿Cuál es el tiempo de respuesta del trámite?

La CFE establece un plazo máximo de 10 días hábiles.

Si tienes dudas sobre este trámite para que la CFE te entregue dinero por los aparatos que se descompusieron tras una falla eléctrica, puedes comunicarte al teléfono 071 o acudir a los Centros de Atención a Clientes; también, puedes enviar tus preguntas a través del portal de Internet de la CFE y de su cuenta en X: @CFEmx.