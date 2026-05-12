La celebridad Georgina Rodríguez se unió como embajadora de Calzedonia, una marca italiana de lencería y trajes de baño de la que también ha formado parte la modelo Kendall Jenner.

Para su primera campaña, la estrella de reality shows presumió su figura ataviada con un espectacular bikini de estampado en tonos beige y marrones. El conjunto, de cuello halter, dejó a la vista su figura curvilínea, abdomen plano y piernas torneadas.

En una segunda fotografía, modeló un bikini completamente café y llevó otro a cuadros en blanco y negro, mirando fijamente a la cámara. “Mi nueva campaña con Calzedonia”, escribió y sumó más de 600 mil “Me Gusta” en pocas horas.

Conforme se acerca el mundial de futbol, Georgina Rodríguez suma más campañas en redes sociales. Pero ciertamente, cada vez gana más renombre en el mundo de la moda. También fue una de las invitadas más exclusivas a la Met Gala.

La prometida de Cristiano Ronaldo, usó un vestido verde acqua satinado de Ludovic de Saint Sernin. Según explicó en su cuenta de Instagram, este look está inspirado en su devoción por la Virgen de Fátima.

“Un velo puro completa el look, terminado con flores de encaje bordado a mano. Escondida dentro del vestido, colocada junto a mi corazón, dos frases son bordadas a mano en español: ‘Donde ella está, el alma encuentra refugio’ y ‘Y líbranos del mal amén’. Estas palabras actúan como una oración privada, llevada dentro de la pieza. El look va acompañado de un rosario personalizado, concebido como joya y reliquia”, escribió.

Por supuesto, otro protagonista del atuendo de Georgina Rodríguez fue su lujoso anillo de compromiso. En una entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo compartió: “Algo que me encanta es que a ella no le importaba el anillo. Me preguntó si era sincero y le dije: ‘Te quiero y quiero casarme contigo’”.

El exjugador del Real Madrid admitió que se embarcó en una búsqueda exhaustiva del anillo de compromiso perfecto antes de proponerle matrimonio a su pareja.

“Me pidió un anillo para regalárselo porque uno de sus sueños era tener una piedra preciosa. Y trabajé duro, trabajé duro y finalmente encontré lo que le gustaba”.

Cristiano Ronaldo también contó un poco de la propuesta de matrimonio: “Era como la una de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo en la cama. Uno de mis amigos me dio el anillo para que se lo ofreciera a Gio, y mientras se lo daba, mis dos hijas entraron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’”.

“Pensé: ‘Guau, este es el momento perfecto para decir que sí’. Era el momento. Sabía que lo haría algún día, pero no había planeado hacerlo entonces”.

Georgina Rodríguez es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.