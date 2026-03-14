La celebridad Georgina Rodríguez fue el centro de atención al asistir al desfile de Valentino “Interferenze”, realizado en el Palazzo Barberini de Roma, Italia.

Deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro de terciopelo. La prenda tenía hombros descubiertos, cuello halter y mangas largas. Destacó su silueta curvilínea y lució una flor en el centro.

Combinó el atuendo con un reloj y una bolsa negra de la casa Valentino. También llevó zapatillas “imposibles” que combinaron el estilo de los stilettos con sandalias. Recogió su cabellera en un moño ligeramente despeinado y presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural, donde el protagonista fue el gloss.

Se vio a Georgina sentada en primera fila junto a Chiara Ferragni, que lucía increíble con un vestido de encaje negro.

Por supuesto, otro protagonista del atuendo de Georgina Rodríguez fue su lujoso anillo de compromiso. En una entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo compartió: “Algo que me encanta es que a ella no le importaba el anillo. Me preguntó si era sincero y le dije: ‘Te quiero y quiero casarme contigo’”.

El exjugador del Real Madrid admitió que se embarcó en una búsqueda exhaustiva del anillo de compromiso perfecto antes de proponerle matrimonio a su pareja.

“Me pidió un anillo para regalárselo porque uno de sus sueños era tener una piedra preciosa. Y trabajé duro, trabajé duro y finalmente encontré lo que le gustaba”.

Cristiano Ronaldo también contó un poco de la propuesta de matrimonio: “Era como la una de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo en la cama. Uno de mis amigos me dio el anillo para que se lo ofreciera a Gio, y mientras se lo daba, mis dos hijas entraron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’”

“Pensé: ‘Guau, este es el momento perfecto para decir que sí’. Era el momento. Sabía que lo haría algún día, pero no había planeado hacerlo entonces”.

Georgina Rodríguez es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017.

Cristiano Ronaldo ya no juega en los mejores clubes del mundo, pero es el jugador estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Mientras tanto, Georgina Rodríguez muestra sus viajes por el mundo, los lujosos bolsos de colección que compra y sus extenuantes rutinas de ejercicio con las que se mantiene como una de las españolas más guapas del mundo del espectáculo.