Sin duda alguna, el romance de Kylian Mbappé y Ester Expósito es uno de los más inesperados y el que más ha llamado la atención del público en los últimos días; aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido su relación, son varias las veces que se les ha visto juntos por lo que los fans consideran que es más que evidente que son novios. ¿Cómo se conocieron? Recientemente se destapó el lugar secreto en el que habría comenzado su historia de amor. “Todo empezó en el vestidor del Real Madrid”, señalaron.

La supuesta historia sobre cómo se conocieron el futbolista francés, de 27 años, y la actriz española, de 26, ha generado gran interés en redes sociales, luego de que trascendiera que la forma en la que se empezaron a hablar surgió de manera inesperada y poco convencional.

De acuerdo con Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', fue Mbappé quien habría dado el primer paso para conocer a Ester: “Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestidor, por la actriz porque la tenía en sus redes sociales”, contó.

Asimismo, añadió: “Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes”. Con esta información se reveló que sus primeros acercamientos habrían sido de manera digital. Además, señaló que hasta ahora han tenido “siete u ocho citas”, y que siempre han estado planeadas por el famoso jugador francés.

Desde finales de febrero se comenzó a especular sobre una posible relación entre ambas celebridades ya que fueron vistas juntas cenando en el lujoso y exclusivo 'rooftop' del hotel Pullman, en Madrid.

Recientemente se filtró información sobre el costoso hotel de cinco estrellas en el que se hospedaron en París: Le Royal Monceau, ubicado a pocos metros de Campos Elíseos. Según el programa 'El tiempo justo', la pareja reservó una de las suites más exclusivas, la cual cobra 21,000 euros por noche.

Anteriormente, a Mbappé se le vinculó sentimentalmente con la modelo Inès Rau (2022), la modelo belga Rose Bertram, y se rumoreó una relación con la actriz Emma Smet; por su parte, Ester Expósito ha sido pareja de Álvaro Rico, Alejandro Speitzer y Nico Furtado.

EXCLUSIVA: Más claro no puede estar 🤯 Kylian Mbappé fue grabado saliendo del restaurante Tatel en Madrid con Ester Expósito el domingo 15 de febrero. Llegaron a las 10 de la noche y se fueron a la 1:20 de la madrugada. En ningún video de los que han salido ellos juntos se ve tan clara la cara de Expósito como en este clip, que también confirma que han estado saliendo por lo menos un mes.

La posibilidad de una conexión entre Mbappé, considerado una de las grandes figuras del futbol mundial, y Expósito, una de las actrices españolas más influyentes de su generación, ha provocado miles de reacciones en redes sociales.