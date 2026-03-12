Ludwika Paleta respondió públicamente luego de que surgieran señalamientos en su contra relacionadas con supuestos rituales y prácticas de brujería. Las declaraciones fueron hechas por Beto durante su participación en el podcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, en el cual habló sobre experiencias personales dentro del medio artístico.

Durante la conversación, Beto relató algunos de los trabajos que hizo para personalidades del espectáculo; en dicha plática, confesó que Carmelita Salinas utilizaba menores de edad para sus rituales, palabras que generaron todo un escándalo y que hasta la fecha se mantienen en la polémica pues la familia de la fallecida actriz estaría considerando proceder legalmente en contra de Saskia Niño de Rivera.

Tras la controversia, parte del clip fue bajado de las redes sociales, pero los internautas guardaron ciertos fragmentos del video; entre los que continúan circulando en redes sociales también está el momento en el que Beto menciona a otros artistas que supuestamente también habrían utilizado sus servicios para hacer rituales y brujería.

Según los internautas, entre los nombres que Beto menciona está el de Ludwika Paleta y Juan Soler, aunque esta información es mera especulación, ya que en el momento en que pronuncia los nombres, el video no tiene audio, por lo que los internautas han deducido que se trata de dichos artistas a través de la lectura de labios.

Ante la polémica en redes que la vincula con brujería, Ludwika Paleta decidió pronunciarse para aclarar la situación. A través de una historia de Instagram compartió los mensajes de odio que le han enviado, en el que la llaman “satánica” y la insultan por supuestamente hacer rituales. “ Sé el cambio que quieres ver en el mundo ” , fueron las palabras con las que respondió ante los señalamientos.

La actriz de cine y televisión dejó en claro que este tipo de declaraciones pueden derivar en ataques y violencia digital. Por ello, de alguna forma hizo un llamado a la responsabilidad al momento de difundir información que pueda afectar la reputación de otras personas.

Hasta el momento, Saskia Niño de Rivera no ha emitido un nuevo posicionamiento tras la reacción de Ludwika Paleta, sin embargo, la controversia continúa generando debate en redes sobre lo que se comparte en podcasts y el impacto que pueden tener en la imagen pública de las personas.