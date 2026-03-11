El nombre de Natanael Cano se ha hecho viral en las últimas horas luego de iniciar una campaña en internet para encontrar a un señor que se vio obligado a vender su auto por problemas económicos, según los informes compartidos; al parecer quiere hacer la obra buena del día y devolvérselo.

De acuerdo con un comentario que circula en redes sociales, supuestamente hecho por el mismo cantante de corridos tumbados, estaría buscando a un adulto mayor que vendió su vehículo tras 34 años con él: “De dónde es, yo se lo regalo de vuelta”, dice el artista.

El comentario se hizo en un video en el que aparece un señor despidiéndose de su auto con evidente emotividad. Aparentemente el clip fue grabado por las personas que le compraron el vehículo y posteriormente compartido en TikTok e Instagram.

“Sigo sin saber nada de él, ahí tienen los insta de mis amigos, manden info si la tienen”, se lee en un segundo comentario.

NO TE PIERDAS: Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista

Si bien el gesto de Natanael conmovió a sus fanáticos después de que comenzara la búsqueda del hombre, en redes trascendió que el video no es reciente, sino que data del 2025.

Asimismo, se habla de que el adulto mayor es de origen rumano, no mexicano, y que fue su hijo el que localizó el auto y lo compró para poderlo regresar a manos del hombre.

Los fanáticos dejaron comentarios positivos para Cano: “Mi niño hermoso, que dios te bendiga sigan los éxitos. Gracias Natita de chocolate”, “Vientos mi Nata, eres el mejor”, “Aunque sea de años ese video, si Nata lo vio apenas, todo bien, ayuden y compartan”, son algunos de los comentarios que circulan en torno a lo dicho por el cantante.

El video resurgió tras el comentario de Cano y el apoyo que le han demostrados sus fanáticos para encontrar a la persona del video, además de la celebración a su gesto, del que dicen es “bondadoso” y una muestra de que “no ha perdido el piso a pesar de la fama y los excesos”.

En los últimos meses, el cantante de Amor tumbado y Mi nuevo yo se ha mantenido a bajo perfil, en especial en medio de las controversias que circulan a su alrededor por presuntos vínculos con el narco.

De hecho, a pesar de que ha estado alejado de los escenarios en lo que va del año, su nombre resonó en internet tras la muerte del capo de la droga Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Y es que se sabe que tenía cierta predilección con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que hasta le hizo referencias en sus canciones como Proyecto X, Lou Lou y Presidente junto a Gabito Ballesteros y Luis R. Conriquez.