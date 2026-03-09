Luego de la polémica que se desató hace unos días en torno a Carmen Salinas y los presuntos rituales que hacía con menores de edad robados, Alfredo Adame salió en defensa de la actriz. ¿Qué dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

El actor y conductor de televisión salió en defensa de la fallecida actriz Carmen Salinas luego de que su nombre fuera mencionado en el podcast Penitencia, donde una persona privada de la libertad aseguró que la artista y exdiputada realizaba supuestos rituales con niños.

Adame calificó estas acusaciones como una “aberración” y destacó que Salinas fue una mujer generosa que brindó apoyo y oportunidades de trabajo a muchas personas dentro del medio artístico. Según el actor, quienes convivieron con ella saben de su gran calidad humana y del cariño que siempre mostró hacia los demás.

“Es una aberración. Carmen Salinas era una gran persona, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer que le dio trabajo a mucha gente. Y sobre todo, una mujer que lo que más podía dar era amor y se lo dio (...) Es la madre de la patria, ya ves que es madrina de no sé cuántos niños”, dijo en una entrevista con la prensa tras el estreno de su obra de teatro Damas y Caballeros.

El también conductor cuestionó la credibilidad de las declaraciones difundidas en el podcast, señalando que provienen de una persona que cumple una condena casi de por vida. A su juicio, creer en ese tipo de acusaciones sin pruebas es dejarse llevar por rumores.

Finalmente, Adame consideró que estas versiones podrían buscar aprovechar la fama de Carmen Salinas para generar polémica. Por ello insistió en que cualquier señalamiento debe demostrarse con evidencias y no basarse únicamente en comentarios o chismes.

“Si alguien le puede dar crédito a esa tontería, yo creo que anda muy mal. (...) A mí demuéstramelo, como siempre digo, con los pelos de la burra en la mano”, apuntó.

Carmen Salinas hacía rituales con menores robados

La semana pasada, el nombre de Carmen Salinas se hizo tendencia, pero no por su labor dentro del entretenimiento, sino por revelaciones que afirman que tuvo un vínculo oscuro con rituales satánicos.

Las recientes declaraciones las hizo un preso, exsicario, identificado como Alberto ‘Beto’, en entrevista con Saskia Niño de Rivera para el programa de podcast Penitencia. Según contó, Salinas hacía supuestos rituales satánicos dentro del medio artístico para asegurar protección, éxito y “favores”.

“Empecé a convivir con muchas personas del medio. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los bebés y se iba a hacer sus sacrificios. Yo trabajé para ellos”, reveló el preso.

“Yo robaba niños, de las coladeras, de las calles, de los hospitales. Era un niño, pudiera entrar donde yo quisiera y nadie me decía nada… por eso es que nos contrataban a puro chamaco”, agregó.

Como respuesta a la polémica y acusaciones directas contra Carmelita Salinas, Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas, explicó que las acusaciones provenían del testimonio del entrevistado y no de ella, y reconoció que hubo un “error editorial” al permitir que el nombre de la actriz apareciera en el episodio.

“Hay una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error desafortunado editorial”, respondió Niño de Rivera.