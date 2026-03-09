Alemania abrió una nueva convocatoria laboral dirigida específicamente a técnicos en enfermería mexicanos, con el fin de cubrir la creciente demanda de personal de salud en centros especializados del país europeo. El anuncio fue dado a conocer por el Servicio Nacional del Empleo (SNE), organismo que detalló que esta oportunidad forma parte de un programa de movilidad laboral internacional que busca atraer talento capacitado y dispuesto a desarrollarse profesionalmente fuera de México.

La oferta contempla un sueldo aproximado de $52,000 pesos mensuales, además de diversas prestaciones que incluyen seguridad social pública, transporte y seguro dental. Los seleccionados trabajarán en un centro de servicios para personas adultas mayores, donde brindarán atención directa, cuidados individualizados y acompañamiento médico a residentes con distintos niveles de dependencia.

Esta vacante está diseñada para quienes desean desempeñarse en un entorno profesional estructurado, con altos estándares de calidad y bajo supervisión técnica especializada.

¿Quiénes pueden postularse?

El SNE informó que la convocatoria está dirigida exclusivamente a Técnicos en Enfermería titulados. Para participar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Requisitos académicos y profesionales

Contar con carrera técnica en Enfermería .

. Presentar título vigente.

Acreditar entre 6 meses y 1 año de experiencia como personal técnico en enfermería.

Conocimiento en:

Cuidados básicos.

Administración de medicamentos.

Ejecución de planes de cuidado.

Primeros auxilios.

Asistencia y acompañamiento de personas adultas mayores en revisiones médicas.

Habilidades y competencias solicitadas para el trabajo en Alemania

La convocatoria destaca la importancia de habilidades humanas y laborales esenciales para el trabajo con adultos mayores:

Comunicación efectiva.

Trabajo en equipo.

Orientación al cliente y calidad en el servicio.

Autonomía y compromiso.

Mejora continua.

Tolerancia a la presión.

Motivación y actitud positiva.

No se requiere conocimiento de idiomas para la postulación inicial; sin embargo, los candidatos seleccionados deberán tomar un curso presencial de alemán en la Ciudad de México, antes de viajar a Alemania.

Actividades del trabajo en Alemania

El personal técnico seleccionado será responsable de tareas clave dentro del centro de atención:

Supervisar y brindar instrucción técnica a auxiliares, aprendices y becarios.

Capacitar a otros cuidadores.

Proporcionar a los residentes medicamentos, artículos de cuidado personal, ropa y otros suministros.

Aplicar normas de atención y protocolos de riesgos.

Informar a los familiares sobre el estado y evolución de los residentes.

Ejecutar rutinas de cuidado diario.

Colaborar con el servicio médico para evaluar el grado de dependencia de los adultos mayores.

Participar en eventos internos del centro.

Ejecutar prescripciones médicas y dirigir el proceso de cuidado con altos estándares de calidad.

El horario establecido es de lunes a viernes, de 06:00 a 15:00 horas, a tiempo completo, y con disponibilidad para viajar.

Prestaciones y condiciones laborales

Los beneficios que ofrece la entidad alemana incluyen:

Seguridad social pública.

Transporte.

Seguro dental.

Contrato por tiempo determinado.

Además, los seleccionados recibirán acompañamiento durante el proceso de movilidad y adaptación, incluyendo capacitación lingüística previa al viaje.

¿Cómo es el proceso de reclutamiento?

El proceso será presencial y consta de varias etapas:

Entrevista presencial en Ciudad de México.

Inicio del proceso: 4 de marzo de 2026.

Duración aproximada del reclutamiento: 1 mes.

La convocatoria estará abierta hasta el 8 de abril de 2026.