Khloé y Kim Kardashian se lucieron más bellas y sensuales que nunca durante su asistencia al Gran Premio de Mónaco este fin de semana; las celebridades llegaron a la carrera luciendo looks coordinados que destacaron sus siluetas de infarto y gusto por la moda de lujo.

Khloé fue fotografiada luciendo un vestido lencero de escote braless, diseñado con finos tirantes, ajuste sobre el torso y una falda midi en corte lápiz con encaje en la parte inferior; el atuendo resaltó su pequeña cintura y curvas de infarto. Le sumó gafas solares de diseñador, un bolso color marfil, zapatillas de tacón transparentes y joyería de diamantes.

Por su parte Kim Kardashian se encargó de que todas las miradas se pusieran sobre ella con un vestido largo ceñido de la cintura, con una manga de escote asimétrico y espalda descubierta; la prenda contó con una falda de corte sirena con olanes en la parte inferior.

Combinó el vestido beige minimalista con zapatillas negras, lentes de sol de estilo futurista y discreta joyería.

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Las estrellas de The Kardashians llegaron este fin de semana a Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton, actual pareja romántica de Kim, en el Gran Premio de Fórmula 1. Poco después de su arribo al país, las celebridades fueron vistas a bordo de un barco frente a las costas y durante los entrenamientos, cerca del garaje de Ferrari, escudería de Hamilton.

La pareja de famosos confirmó su romance durante su asistencia al Super Bowl LX, llevado a cabo en febrero pasado en California, antes de esto habían hecho apariciones públicas en medio de citas en Londres y París, pero no se había comentado su relación de forma oficial.

Kim and Khloé Kardashian Attend the Monaco Grand Prix to Support Lewis Hamilton 🏎️ pic.twitter.com/2SQVnoBEqZ — Complex (@Complex) June 7, 2026

Poco después, Hamilton se encargó de presentar a su novia en un video donde aparece en Tokio conduciendo un Ferrari 40 junto a Kim; en el clip la empresaria dice: “¡Esto es genial!”.

En su momento una fuente cercana a las estrellas reveló que no eran novios, pero que estaban conociéndose para dar paso a una relación sentimental: “Kim y Lewis están pasando más tiempo juntos y viendo cómo evolucionan las cosas. Son amigos y se conocen desde hace años, pero ahora están explorando una relación sentimental”, detalló la fuente.

Hace poco, una fuente le dijo a People que Lewis Hamilton ha sido bien recibido en el entorno de Kim Kardashian y que su familia apoya su nueva relación y que ven al piloto como “un tipo tranquilo con mucha energía”, que le cae bien a las Kardashian-Jenner y a los hijos de Kim.