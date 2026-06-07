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Khloé y Kim Kardashian se lucieron más bellas y sensuales que nunca durante su asistencia al Gran Premio de Mónaco este fin de semana; las celebridades llegaron a la carrera luciendo looks coordinados que destacaron sus siluetas de infarto y gusto por la moda de lujo.
Khloé fue fotografiada luciendo un vestido lencero de escote braless, diseñado con finos tirantes, ajuste sobre el torso y una falda midi en corte lápiz con encaje en la parte inferior; el atuendo resaltó su pequeña cintura y curvas de infarto. Le sumó gafas solares de diseñador, un bolso color marfil, zapatillas de tacón transparentes y joyería de diamantes.
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Por su parte Kim Kardashian se encargó de que todas las miradas se pusieran sobre ella con un vestido largo ceñido de la cintura, con una manga de escote asimétrico y espalda descubierta; la prenda contó con una falda de corte sirena con olanes en la parte inferior.
Combinó el vestido beige minimalista con zapatillas negras, lentes de sol de estilo futurista y discreta joyería.
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Las estrellas de The Kardashians llegaron este fin de semana a Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton, actual pareja romántica de Kim, en el Gran Premio de Fórmula 1. Poco después de su arribo al país, las celebridades fueron vistas a bordo de un barco frente a las costas y durante los entrenamientos, cerca del garaje de Ferrari, escudería de Hamilton.
La pareja de famosos confirmó su romance durante su asistencia al Super Bowl LX, llevado a cabo en febrero pasado en California, antes de esto habían hecho apariciones públicas en medio de citas en Londres y París, pero no se había comentado su relación de forma oficial.
Poco después, Hamilton se encargó de presentar a su novia en un video donde aparece en Tokio conduciendo un Ferrari 40 junto a Kim; en el clip la empresaria dice: “¡Esto es genial!”.
En su momento una fuente cercana a las estrellas reveló que no eran novios, pero que estaban conociéndose para dar paso a una relación sentimental: “Kim y Lewis están pasando más tiempo juntos y viendo cómo evolucionan las cosas. Son amigos y se conocen desde hace años, pero ahora están explorando una relación sentimental”, detalló la fuente.
Hace poco, una fuente le dijo a People que Lewis Hamilton ha sido bien recibido en el entorno de Kim Kardashian y que su familia apoya su nueva relación y que ven al piloto como “un tipo tranquilo con mucha energía”, que le cae bien a las Kardashian-Jenner y a los hijos de Kim.
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