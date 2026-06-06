¿Peso Pluma engañó a Kenia Os? Esta es una de las preguntas que más se están haciendo los fans de ambos cantantes luego de que anunciaran su sorpresivo rompimiento este sábado 6 de junio por la mañana. Tras comunicar que terminaron su relación, la famosa tomó una drástica decisión ya que borró todas las fotos y todo rastro de su expareja en sus redes sociales. Inmediatamente sus seguidores empezaron a especular que su ruptura podría deberse a una infidelidad o engaño por parte de él.

La ruptura de Kenia Os y Peso Pluma encendió las redes sociales y provocó que más de uno de sus fans manifestaran estar tristes por la noticia, ya que la pareja era muy querida y de las más reconocidas del medio del espectáculo. Desde hace una semana comenzó a circular el rumor de que habría una crisis entre ellos ya que ambos fueron vistos tristes en sus respectivos shows.

Kenia Os lloró durante su presentación en Monterrey, mientras que Peso Pluma fue visto muy decaído en uno de sus últimos conciertos. Ahí fue cuando se encendieron las alertas, pero nadie esperaba que fuera cierto que ya no estaban juntos.

En un comunicado que Kenia Os y Peso Pluma compartieron en redes sociales, dejaron en claro que su relación llegó a su fin y no dieron detalles del motivo que los llevó a terminar. “ A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, se lee en el comunicado.

Finalmente, señalaron: “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”. Las reacciones en redes no se hicieron esperar y miles comentaron que no podían creer la noticia: “Pero, por qué, si estaban tan bien”, “Yo creí que se casarían”, “En shock recién despertando”, “Lo siento pero no lo acepto” y “Noooooo, hacían bonita pareja” fueron algunas de las reacciones.

Peso Pluma y Kenia Os confirman su ruptura. Pedimos respeto para ambas partes. 🙏🏻 pic.twitter.com/xLP2hlJji9 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) June 6, 2026

¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

No existe información oficial ni pruebas que confirmen una infidelidad. No obstante, los internautas han comentado que el cantante de corridos tumbados ha sido señalado de “infiel” por sus anteriores parejas, por lo que sospechan que en esta ocasión pudo haber cometido otro engaño.

“Si Kenia borró todo es porque Peso Pluma falló”, “Qué se extrañan, si Peso Pluma es el segundo Nodal”, “Kenia borro todo y Peso nada”, “A poco le tenían fe a Peso Pluma, si ya saben cómo es”, “El Peso la engañó” y “No sé, aquí hay gato encerrado”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sobre una posible infidelidad del intérprete de “Ella baila sola”.

Otra razón por la cual se especula que el motivo de su rompimiento pudo haber sido por una infidelidad es por las palabras que Kenia Os envió a su canal de Instagram horas antes de que confirmara que ya no es novia de Peso Pluma; en dicho mensaje escribió que “no se sentía lista” y que “respetaran su silencio y espacio”, con lo que dejó en claro que está muy afectada por la situación.

¿Cuánto duraron Peso Pluma y Kenia Os?

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os duró aproximadamente 1 año y 3 meses ya que hicieron público su romance a principios de 2025.

¿Cuándo empezó la relación de Kenia Os y Peso Pluma?

Su noviazgo comenzó alrededor de febrero de 2025, pero se dice que el flechazo sucedió en julio de 2024 durante la grabación del videoclip de su colaboración “Tommy & Pamela”.