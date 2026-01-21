La polémica rodea a Peso Pluma y Kenia Os, luego de la entrevista que la famosa ofreció a Adela Micha en la que reveló detalles de su romance con el cantante; las declaraciones de la artista llegaron hasta una de las exnovias del intérprete de corridos tumbados, Hanna Howell, quien se burló de Kenia y respondió que él “le decía lo mismo a todas”.

Los detalles que reveló Kenia Os en la entrevista se hicieron virales rápidamente sobre todo porque contó cómo inició su relación con Peso Pluma y cómo fue que se enamoraron. De acuerdo con la cantante de “Por dentro”, él le dijo que ella era “la primera mujer en la vida que lo había puesto así nervioso”, comentario que le hizo cuando el intérprete de “Ella Baila Sola” se encontraba de noviazgo con Hanna Howell.

También, Kenia reveló que el flechazo entre ambos ocurrió cuando grabaron el video de TOMMY & PAMELA: “Yo sabía que le gustaba y me gustaba, pero fue muy profesional. O sea, no hubo realmente nada ahí. Se sentía la energía”, mencionó.

Tras hacerse virales las palabras del artista, Hanna, quien fue novia de Peso Pluma en 2024, usó sus redes sociales para aclarar algunas cosas; en un primer momento, subió unas historias en su cuenta de TikTok, en las que evidenció que aún estaba de novia con el cantante para la fecha en la que ambas estrellas colaboraron en la canción TOMMY & PAMELA (momento en el que habría iniciado el coqueteo por parte de Peso Pluma hacia Kenia).

Un usuario de redes sociales comentó que creía que Kenia era la indicada para Peso Pluma debido al comentario de que “era la primera mujer que lo ponía nervioso”, palabras a las que Hanna supuestamente respondió: “le dijo eso a TODAS las personas que conoció”.

Pero los detalles revelados no se quedaron ahí sino que Howell insinuó que Peso Pluma hizo comentarios “horribles” sobre la apariencia de Kenia Os. En una respuesta a uno de los internautas, Hanna escribió:

“Hola, jajaja, estuvimos completamente juntos para el video musical. Estuve AHÍ todo el tiempo. De nuevo, me quedaré callado porque ninguno de los dos quiere que publique las cosas que dijo sobre ella que tengo en nuestros mensajes y todas las cosas horribles que me dijo sobre su apariencia mientras estaban grabando ese ‘video’, jajaja. Por favor, dejen de comentar sobre esos dos payasos de relaciones públicas en mis redes sociales, no quiero tener nada que ver con eso".

Hasta el momento, ni Peso Pluma ni Kenia Os han emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones. Sin embargo, la intervención de la exnovia ha generado un fuerte revuelo entre los seguidores de ambos artistas.