Luego de viralizarse la supuesta nominación de la actriz Eiza González a los Razzies 2026, este miércoles la mexicana publicó un contundente mensaje para detener las críticas contra su actuación en la película La fuente de la juventud (Fountain of Youth), dirigida por Guy Ritchie.

"Difundieron una información errónea de una nominación que no existió ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine", escribió en su cuenta de Twitter.

Eiza criticó que la amplia cobertura que tuvo su supuesta nominación a la "peor actriz de reparto" en los Golden Raspberry Awards 2026 y que se dejara a un lado la falta de cobertura de festivales internacionales a los que asistió.

"Cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudo nominación que viene de una cuenta de Reddit", sentenció la actriz de 35 años.

Por lo tanto, hizo un llamado a dar mayor apoyo a las actrices y actores que se están abriendo camino en el cine y la televisión internacional.

"Recuerden estos momentos cuando quieren que vengamos a sus estudios, a darles exclusivas. Sólo por eso hago ese comunicado público, para recordarles que podemos ser mejor. Que sus reportes se reflejan a nivel mundial. Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes. Es una vergüenza de verdad. Seamos mejores", afirmó.

Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. Aveces son capaz de escribir LO QUE SEA para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información, y a la primera oportunidad de poder difundir… — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 21, 2026

¿Quién es la actriz mexicana Eiza González?

Eiza González es una actriz mexicana que durante su infancia y parte de su adolescencia formó parte de talento juvenil en producción de televisión, entre las que se destacó su protagónico en telenovelas como:

"Lola, era una vez"

"Amores verdaderos"

Posteriormente, al igual que varias actrices mexicanas, fue a probar "suerte" a Estados Unidos donde tras varios castings se abrió paso con su participación en series y películas como:

Baby Driver

Godzilla vs. Kong

Extrapolations

Entre sus proyectos más recientes está:

"Mike & Nick & Nick y Alice", a lado Vince Vaughn y James Marsden que saldrá en marzo en Hululu de Disney+

