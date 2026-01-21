TE RECOMENDAMOS
Tras viralizarse el video de la privación de la libertad de la tiktoker Nicole Pardo Molina, ocurrido este martes en el fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán, las autoridades del estado de Sinaloa iniciaron un operativo de búsqueda para su localización.
De acuerdo con fuentes consultadas por ViveUSA, la fiscalía estatal inició una carpeta de investigación del caso tras difundirse en redes sociales el momento en que un par de sujetos se la llevaron a la fuerza.
El video captado por la cámara de su camioneta Tesla muestra que la joven de 20 años, conocida como "La Nicholette", se percata que un auto blanco se estaciona a un costado de ella.
Inmediatamente intenta evitar que uno de los sujetos baje de la parte de atrás, pero luego decide subirse a vehículo en donde uno de los captores con un paliacate en la cara la intenta bajar y en seguida su compañero lo ayuda a subirla a la parte trasera del auto pese a que la tiktoker pone resistencia.
El video viral dejó en evidencia el rostro del conductor cómplice del hecho.
Ficha de búsqueda de la tiktoker Nicholette
Como parte del protocolo de búsqueda, la fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda en la se detalla que:
- Vestía una blusa color morado y pantalón negro
- Tiene cabello largo, lacio, color castaño claro
- Ojos grandes café claros
- Boca mediana
- Cejas delgadas
- Nacionalidad: mexicana
- Sin señas particulares
¿Quién es la tiktoker Nicholette?
Reportes de medios locales informan que "La Nicholette" es una tiktoker muy reconocida que presuntamente vivía en Phoenix, Arizona, pero que en estos días estaba de visita en Culiacán.
Hasta el momento, la cuenta de TikTok de la influencer sigue activa en el que tiene más de 2 millones de "me gusta" y 126 mil seguidores, además, detalla que sube contenido a Instagram, Only Fans y Snapchat.
En sus últimos videos publicados en la plataforma a finales de 2025, sus seguidores los han utilizado para expresarle sus buenos deseos para que regrese pronto a casa.
