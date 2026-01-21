El paro de transportistas de la Ciudad de México que estaba programado para este miércoles 21 de enero fue reprogramado tras un acuerdo entre la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y la Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI). Según informaron las autoridades, el emplazamiento a huelga se aplazó hasta el 4 de febrero de 2026, con el objetivo de continuar las negociaciones y analizar a fondo las demandas laborales de los operadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

Prórroga del paro de transportistas en CDMX: negociación y diálogo

La decisión se tomó luego de que la ATM se reuniera con Héctor Ulises García Nieto, titular de la SEMOVI, y se presentara la propuesta de prorrogar 15 días el emplazamiento a huelga. La Asamblea de trabajadores votó mayoritariamente a favor de la prórroga, mostrando disposición al diálogo y al análisis responsable de sus demandas laborales.

Gerardo Martínez, representante de los tranviarios, señaló que esta prórroga del paro de transporte refleja la voluntad de los trabajadores de buscar acuerdos sin renunciar a la defensa de sus derechos:

“Nuestro compromiso es seguir negociando con firmeza y transparencia, buscando soluciones que beneficien a los trabajadores tranviarios y a la movilidad de la ciudad”.

Calendario de reuniones y presentación del acuerdo ante el Tribunal Laboral

El acuerdo será formalmente presentado ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México hoy martes 20 de enero a las 19:00 horas, cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes. Además, una nueva reunión de negociación entre la ATM y la SEMOVI se llevará a cabo mañana, 21 de enero, a las 13:30 horas, para avanzar en la construcción de acuerdos que garanticen condiciones laborales dignas y la estabilidad del servicio de transporte público en la capital.

Impacto del aplazamiento del paro en la movilidad de CDMX

Gracias a esta prórroga, el servicio de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús continuará funcionando con normalidad hoy, evitando afectaciones masivas a la movilidad de miles de usuarios en la ciudad. Las autoridades y los trabajadores reiteraron su compromiso de mantener abiertas las vías de comunicación y privilegiar el entendimiento en beneficio de la ciudadanía.