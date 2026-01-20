La cantante sinaloense Kenia Os rompió el silencio y reveló los detalles de cómo Peso Pluma cayó ante sus encantos, a pesar de que en ese momento él aún estaba en otra relación.

"Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto así de nervioso y esto a mí no me pasa", le dijo Peso Pluma a la también influencer quien detalló el inicio de su relación a la periodista Adela Micha.

A semanas de que cumplan su primer aniversario de novios, Kenia Os contó que su historia de amor con Doble P "es muy bonita" y que la ha disfrutado mucho.

Reveló que el flechazo ocurrió cuando grabaron el video de Tommy y Pamela, donde los nervios invadieron el set.

"Yo sabía que le gustaba y me gustaba, pero fue muy profesional. O sea, no hubo realmente nada ahí. Se sentía la energía", contó entre risas nerviosas.

"Estamos los dos supernerviosos, o sea, mal, como niños chiquitos, pero nunca realmente ahí pasó nada. De hecho, yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación y todo fue como superprofesional", reiteró.

Kenia recordó que cuando se le acercaba a Peso Pluma, este se ponía nervioso a tal grado que casi no cruzaron palabras durante la grabación del video.

"Sólo estábamos como niños chiquitos así nerviosos, veía que la pierna se le movía así, y yo fingía que no es que no estaba nerviosa, pero realmente traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa ", reconoció.

Asimismo, la sinaloense relató que fue a través de redes sociales cuando el coqueteo empezó a fluir, sin embargo, aclaró que era en el periodo en que el cantante ya no tenía novia.

Reconoció que por un tiempo sostuvieron el coqueteo, pero que ella no le creía del todo y fue esta que en uno de los mensajes que compartieron que ella lo desafió logrando que este se decidiera a buscarla en serio.

" Me le respondió la historia y me dijo: 'Ahora sí, vas a ver que sí, año nuevo, sí, yo quiero conocerte', y yo de que: 'No te creo '.

"Me respondió: 'Vas a ver que sí, pásame tu número ya bien'".

La cantante evidentemente contenta, aseguró que luego desde que salieron aquella vez en plena incertidumbre, ya no se han separado.

" Nos quedamos en ver para conocernos sin saber qué iba a pasar y bueno, aquí estamos, un año después .

"Vamos a cumplir un año ahora en febrero", reveló.

Cabe recordar que en enero del año pasado ya estaban los rumores de que Kenia Os y Peso Pluma habían iniciado una relación luego de dejarse ver tomados de la mano y dando muestras públicas de cariño sin confirmar nada hasta varios meses después.