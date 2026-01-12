A tres semanas de que Yolanda Andrade revelara que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) las muestras de cariño de su "público conocedor" y sus amigos del medio artístico se han hecho presente en redes sociales y en esta ocasión sorprendió con su visita el boxeador Julio César Chávez, quien lanzó un contundente mensaje.

"A todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade , aquí está mi hija coleando ", dijo el legendario pugilista para frenar los rumores que en las últimas semanas se han difundido al rededor del estado de salud de la actriz de televisa de 54 años de edad tras haber estado hospitalizada en diciembre.

Yolanda Andrade siempre ha presumido en contar con la amistad de diversas figuras del espectáculo y del deporte, pero Julio César Chávez es uno de los amigos que siempre se han mostrado a su lado, y ahora más, que su salud se ha deteriorado en los últimos dos años.

" Está más cuerda y está más sana que yo. La verdad (estoy) muy contento de que esté aquí Yolanda ", dijo el deportista entre risas de complicidad con la conductora del programa de televisión "Mojoe".

Al parecer para calmar los rumores de una presunta fractura familiar también mostraron que estaba acompañados de la mamá y hermano de Yolanda Andrade, con quienes el boxeador se mostró bromista.

El boxeador pidió no andar " con calumnias ella se encuentra con personas que la quieren y cuidan y a mí me consta" .

Julio César Chávez en todo momento estuvo apapachando a Yolanda Andrade mientras le expresaba su cariño y recordaban juntos la comida de la ciudad natal de la conductora, Culiacán, Sinaloa.

" Bendiciones para todos, amigos. Aquí estamos bien para que vean que aquí está sanita y coleando, mi querida Yolanda ", reiteró el campeón mundial de peso pluma.

¿Cuál es la enfermedad de Yolanda Andrade?

Cabe recordar que, durante el cierre de 2025, Yolanda Andrade se ausentó de las grabaciones del programa MoJoe que conduce con Montserrat Olivier, desatando una serie rumores sobre su estado de salud.

Días después fue la misma Yolanda, quien en un video que publicó en Instagram, reveló que la habían dado de alta tras colocarle un catéter para continuar con su tratamiento médico y reveló que una de las enfermedades que padece es esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tras la crisis de salud que tuvo en algunos medios se reportó que había sido "secuestrada" por su hermana y su novio, Marilé y Sergio, al grado de señalar que la presentadora ya no tenía poder de decisión en sus finanzas, medicamentos e incluso la habrían limitado para aparecer en redes sociales.

Desde entonces, Andrade ha subido diversos videos a su plataforma pidiendo respeto a su familia, no hacer caso de los rumores, bromeando con el supuesto control, y entre los mensajes también alarmó a sus seguidores revelando que ella creía que estas festividades decembrinas eran "su última Navidad".

Entre los síntomas visibles que ha presentado Yolanda Andrade relacionados con la enfermedad neurodegenerativa son:

Dificultades en el habla

Problemas en la movilidad

Un tiempo usó un parche en el ojo

Pese a ello, la conductora ha conservado su humor que la caracteriza y sus ganas de seguir trabajando en televisión.