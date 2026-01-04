La polémica sigue rodeando la vida de Yolanda Andrade, ahora debido a ciertas afirmaciones sobre una supuesta sugerencia que le habría hecho su familia relacionada a su estado de salud.

En redes sociales ha trascendido que la conductora de MoJoe habría recibido una propuesta por parte de sus familiares, específicamente de su hermana Marilé y de su cuñado Sergio Araiza, para “acelerar el proceso del adiós” y dejar de sufrir dolor, es decir, de someterse a la eutanasia.

La información fue difundida por Javier Ceriani a través de su canal de YouTube, quien aseguró que la idea habría surgido desde el círculo más cercano de Yolanda en las últimas semanas.

De acuerdo con Ceriani, incluso se habría considerado realizar el procedimiento en hospitales de Colombia, país al que han estado viajando con frecuencia y donde este tipo de prácticas médicas son legales bajo ciertos criterios.

“Marilé y Sergio, supuesta y alegadamente habrían conversado con Yolanda Andrade de la posibilidad de hacer, en un hospital de Colombia, un procedimiento médico de los más controversiales del mundo”, apuntó.

El periodista reveló que la sugerencia se planteó como una forma de evitarle “más sufrimiento” en medio de su lucha contra la extraña enfermedad de ELA, y permitirle una despedida menos dolorosa.

“El consejo que le habría dado Sergio a Marilé es que sería bueno este procedimiento de acelerar el proceso del adiós (...) que sería para que su alma se pudiera elevar con menos dolor. El profesor de yoga opinaba sobre este procedimiento tan controversial que es ocupar el lugar de Dios”, apuntó Ceriani.

Ceriani también señaló que Yolanda consideró la propuesta; sin embargo, sus amigos más cercanos le pidieron luchar hasta el final, por lo que, al parecer, ya descartó la opción.

“Tú estás loca. Tú tienes que luchar hasta el último momento con tu enfermedad (...) Puede haber un milagro”, presuntamente le dijeron a Yolanda, quienes no pueden hacer mucho por la conductora debido a las restricciones y presunto “secuestro” de Marilé.

Hasta ahora, Yolanda Andrade no ha emitido ningún comentario al respecto, ni tampoco su familia ha respondido públicamente a estas especulaciones.

Previo a que se difundiera esta información, Yolanda compartió un video en el que desmintió varios rumores en torno a su salud, su relación familiar y sus propiedades. Cabe recordar que Ceriani, hace unos días, dijo en su programa que Yolanda estaba siendo controlada por su hermana y su cuñado, que le estaban quitando sus propiedades y dinero, y además que le limitaban el acceso a sus medicamentos.

En el clip, Andrade desmintió dichas afirmaciones y señaló que tenía buena relación con Sergio, con quien bromeó al respecto.

El tema sigue generando controversia y preocupación entre sus seguidores, que esperan claridad y, sobre todo, buenas noticias sobre su estado de salud.