Las vacaciones de invierno todavía no finalizan y ya se está hablando de la primera suspensión de clases que hará la Secretaría de Educación Pública (SEP) para enero, a días de retomar las actividades.

Según marca el calendario oficial de la SEP para la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán el primer fin de semana largo hacia finales de enero por dos motivos.

¿Cuándo será el primer puente vacacional del 2026?

El primer día del primer puente vacacional del 2026 se deberá a las actividades docentes del Consejo Técnico, que se lleva a cabo el último viernes del mes; éste será el viernes 30 de enero.

Aunado a esto, ocurrirá el primer puente vacacional oficial reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y marcado en el calendario escolar alusivo al aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917.

El descanso por Consejo Técnico se unirá al lunes 2 de febrero ya que el feriado se recorre al lunes previo. De acuerdo con la LFT, los días feriados obligatorios se recorren al lunes previo al día en cuestión, para que “las y los trabajadores celebren con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”.

Dicho día de descanso, no es laborable por ley y amerita un pago especial en caso de que se trabaje. Si como empleado te toca ir a trabajar el 2 de febrero… ¡Toma nota! Tu empleador, empresa o patrón deberá cubrir tu pago de la siguiente forma:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que se presenten a trabajar de manera habitual durante el día de descanso obligatorio, “tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Por ejemplo, si una persona gana $200 pesos por día, el patrón está obligado a pagarle el salario habitual por día más el doble ($400), lo que en total es un sueldo de $600 pesos. Desde una explicación sencilla y directa, el pago se convierte en un sueldo total triple que se debe pagar completo y sin excepciones dentro de la quincena correspondiente.

¿Cuándo es el regreso a clases en enero 2026?

Según la autoridad educativa, el regreso a clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 12 de enero de 2025, justo una semana después de la celebración del Día de Reyes.

Este día marca oficialmente el inicio del segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026 en escuelas públicas de educación básica.

Sin embargo, el retorno no será igual para todos. Los directivos escolares volverán antes, específicamente el miércoles 7 de enero para el taller intensivo, mientras que los docentes regresarán el jueves 8 de enero para participar en su respectivo taller intensivo.