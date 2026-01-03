Viajar a Estados Unidos sin visa será más costoso este 2026. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) confirmó el aumento en la tarifa del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), utilizado por los viajeros que ingresan bajo el Programa de Exención de Visa (VWP).

El costo de la autorización de viaje ESTA en 2026 es de $40 dólares, y el objetivo del incremento es generar mayores ingresos federales para cubrir gastos relacionados con inmigración y seguridad nacional.

Este permiso sigue siendo obligatorio para quienes desean entrar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días, sin necesidad de visa.

Además del ajuste en el precio, el proceso de solicitud del ESTA se moderniza y se vuelve más estricto. Pronto, los solicitantes deberán proporcionar información sobre sus redes sociales de los últimos cinco años, como parte de las medidas de verificación de identidad.

Este cambio responde a una orden ejecutiva que busca reforzar los controles de seguridad y “prevenir amenazas antes de la llegada de los viajeros”.

También se implementará un nuevo sistema mediante la aplicación móvil oficial, que incluirá tecnologías avanzadas como reconocimiento facial, validación del chip del pasaporte vía NFC y biometría.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea añadir datos adicionales como números de teléfono, correos electrónicos, direcciones IP y hasta información biométrica avanzada.

¿Qué es la ESTA y cuáles son sus requisitos?

La ESTA es una autorización electrónica que permite a ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa (VWP) ingresar a Estados Unidos sin visa. Tiene una vigencia de dos años y permite estancias de hasta 90 días por motivos de turismo o negocios. Para obtenerla, se requiere:

Pasaporte electrónico válido de un país del VWP.

Correo electrónico y teléfono del viajero.

Contacto de emergencia.

Pago de la tarifa en línea ($40 dólares).

El proceso toma menos de media hora y se puede pagar con tarjetas MasterCard, VISA, American Express, Discover (JCB o Diners Club) y PayPal. Es importante que el solicitante nunca haya tenido una visa estadounidense negada, ya que esto lo hace inelegible para la ESTA. Los ciudadanos con doble nacionalidad pueden usar el pasaporte de un país del VWP para solicitarla. Por ejemplo, un mexicano con nacionalidad española puede entrar a Estados Unidos sin visa usando su pasaporte español y tramitando la ESTA con ese documento.

Países participantes en el Programa de Exención de Visa (VWP)

Actualmente, el VWP cuenta con 43 países participantes, tras la eliminación de Rumanía. Estos son:

Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Qatar.