El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un cambio significativo en el proceso de autorización de turistas para ingresar a Estados Unidos.

Según una publicación en el Registro Federal, los turistas extranjeros que viajen bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) deberán proporcionar información sobre sus redes sociales de los últimos cinco años, como parte de la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Este cambio surge a raíz de la Orden Ejecutiva de Donald Trump llamada “Protección de los Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.

La propuesta, presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señala que el objetivo es reforzar los controles de seguridad y mejorar la verificación de identidad de los viajeros antes de su llegada al país. “El público tiene 60 días para enviar comentarios sobre esta propuesta antes de que sea ejecutada”, señalan.

Además de la petición de redes sociales para viajeros, el DHS informó que CBP desactivará el proceso de solicitud del ESTA en su sitio web.

Pronto, los solicitantes deberán usar exclusivamente la aplicación móvil ESTA, que ofrece métodos avanzados de verificación como detección de vida, reconocimiento facial y validación del chip electrónico del pasaporte mediante NFC.

CBP argumenta que esta transición “busca reducir fraudes y mejorar la seguridad”. Actualmente, la versión web permite subir imágenes de baja calidad, “lo que ha generado vulnerabilidades explotadas por actores maliciosos”. Según datos de las autoridades, “se han detectado más de 8,000 fotos inválidas y cientos de solicitudes fraudulentas que aprovecharon estas fallas”.

El DHS también planea añadir “campos de datos de alto valor” a la solicitud del ESTA, como números de teléfono, correos electrónicos, direcciones IP, información de familiares y biometría avanzada (rostro, huellas, iris e incluso ADN cuando sea factible).

Además, se actualizó la lista del VWP tras la eliminación de Rumanía, dejando el programa con 43 países participantes, entre ellos España, Chile, Japón, Reino Unido y Qatar.

¿Qué significa para los viajeros?

Para ingresar sin visa, los ciudadanos de países del VWP deberán:

Presentar su solicitud ESTA únicamente desde la app móvil.

Proporcionar redes sociales de los últimos cinco años.

Cumplir con los nuevos requisitos de datos adicionales y verificación biométrica.

Estas medidas apuntan hacia controles más estrictos en las solicitudes del permiso ESTA para viajar a Estados Unidos.

¿Qué es la ESTA?

Aunque los países del Programa de Exención de Visa no requieren visa, sí debes obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) antes de su viaje. Este permiso se solicita en línea, cuesta $40 dólares, y tiene una vigencia de dos años. Con la ESTA pueden entrar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días.

Requisitos para la ESTA:

Pasaporte electrónico válido de un país del VWP.

Correo electrónico y teléfono del viajero.

Contacto de emergencia.

Pago de la tarifa en línea.

Para quienes solicitan visa de turista B1/B2 ya se requiere enlistar las redes sociales usadas en los últimos 5 años, desde hace tiempo.