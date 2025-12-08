El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la creación de una unidad especializada que supuestamente busca "reforzar la seguridad en el sistema migratorio".

El nuevo Centro de Verificación de Antecedentes, con sede en Atlanta, tendrá como objetivo "identificar terroristas, delincuentes extranjeros y personas que representen una amenaza potencial para la seguridad pública, así como detectar casos de fraude".

Según el comunicado oficial, esta iniciativa “fortalecerá la capacidad del sistema de inmigración estadounidense para responder con mayor agilidad a los cambios en un panorama de amenazas en constante evolución”.

El centro centralizará la verificación de antecedentes y aplicará tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, para realizar revisiones más exhaustivas de solicitudes y peticiones migratorias.

El director del USCIS, Joseph B. Edlow, habló sobre esta medida en el contexto actual:

“El papel del USCIS en el sistema de inmigración del país nunca ha sido tan crucial. Tras varios incidentes violentos recientes, incluyendo un ataque de un extranjero a miembros de la Guardia Nacional en territorio estadounidense, establecer este centro de verificación nos brindará capacidades mejoradas para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”.

Edlow también señaló que, a su parecer, la administración anterior priorizó la rapidez en los procesos migratorios sobre la seguridad:

“Bajo la administración Biden, el USCIS se vio presionado a agilizar los procesos de inmigración y naturalización sin tener en cuenta cómo esto afectaba la seguridad nacional y la seguridad de nuestras comunidades. Cambiamos ese enfoque desde el primer día de la administración Trump”.

Cómo funcionará el nuevo centro de USCIS

Una vez operativo, el centro utilizará recursos del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias policiales y de inteligencia para realizar verificaciones complementarias. Estas revisiones incluirán solicitudes pendientes y también casos ya aprobados, con prioridad en países designados como “de interés” por el presidente.

El anuncio se enmarca en la Orden Ejecutiva 14161, que busca "proteger a Estados Unidos de amenazas extranjeras". Entre las medidas recientes se incluyen:

Pausa en decisiones afirmativas sobre solicitudes de asilo.

Contratación récord de personal para seguridad nacional.

Propuesta de reglas para reforzar la verificación antes de extender autorizaciones de empleo.

Creación de agentes especiales con autoridad policial para investigar y procesar violaciones migratorias.

Con esta iniciativa, USCIS pretende aumentar la capacidad de detección de riesgos y garantizar la integridad del sistema migratorio. Sin embargo, el anuncio también abre el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos de los migrantes en un contexto de políticas cada vez más estrictas.