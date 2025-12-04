Diciembre es, quizá, el mes más esperado del año, por delante de noviembre y sus festividades de Día de Muertos, debido a las múltiples celebraciones alusivas a la Navidad y el Año Nuevo.

El periodo de fiestas y celebraciones comienza oficialmente con el Día de la Virgen de Guadalupe y concluye con el Día de los Reyes Magos. Durante casi un mes entero hay varios días que ameritan descanso y se llevan a cabo fiestas tradicionales.

Hablando del día inaugural de la temporada festiva coloquialmente llamado Maratón Guadalupe-Reyes, el 12 de diciembre significa una de las fechas más importantes para las tradiciones religiosas mexicanas, esto debido a que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe.

En esta fecha, cada año, miles de fieles católicos se congregan en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para honrar a la Morenita del Tepeyac. El propósito de su visita es agradecer los milagros concedidos durante todo el año y entonar las tradicionales mañanitas en su honor.

¿El 12 de diciembre habrá suspensión de clases por la Virgen de Guadalupe? ¿Es feriado?

Para muchas personas y trabajadores mexicanos, el 12 de diciembre es un día de descanso, aunque no está mencionado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no es oficial y no amerita pago triple si se trabaja.

Puede haber excepciones a lo señalado en el artículo 74 de la LFT. Algunas empresas, oficinas o centros de trabajos pueden suspender labores el 12 de diciembre u ofrecer un horario de mediodía siempre y cuando el patrón y el empleado lleguen a un acuerdo.

En cuanto a las actividades de las escuelas de educación básica del país incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), éstas se llevan a cabo con regularidad. El calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026 no marca el día como de suspensión de actividades académicas.

Sin embargo, las escuelas pueden tomar decisiones con respecto a las clases, por lo que es importante consultar con las autoridades de las instituciones a las que acuden tus hijos para conocer si habrá o no clases con certeza.

Por el contrario, los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) SÍ tendrán suspensión de actividades el viernes 12 de diciembre.

Cabe destacar que para entonces el semestre ya habrá concluido, pero se estarán llevado a cabo dos semanas de exámenes, según marca el calendario escolar semestral. El viernes 12 de diciembre se suspenderán todas las actividades y será “día inhábil”.

¿Abrirán los bancos el 12 de diciembre?

Los bancos suspenderán sus servicios el viernes 12 de diciembre, pero no por la conmemoración a la Virgen de Guadalupe, sino que en este día se celebra el Día del Empleado Bancario.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) apunta que la mayoría de los cerrarán sus puertas en esta fecha, por lo que los usuarios deberán anticipar sus transacciones.

¡Toma nota! La comisión da las siguientes recomendaciones para que los usuarios no tengan contratiempos con sus transferencias, pagos, depósitos u otras transacciones:

Prevé la situación y realiza tus pendientes bancarios con anticipación.

Los bancos localizados dentro de las plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero toma en cuenta que podrían estar saturados.

Otra opción para realizar tus transacciones es hacer uso de los multicajeros o practicajas, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en línea, los cuales deberán funcionar con normalidad en todas las instituciones bancarias.

Los bancos funcionarán con normalidad los días previos al 12 de diciembre y posteriores, a partir del lunes 14 de diciembre.