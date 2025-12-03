Luana Lopes Lara se convirtió en la nueva multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma luego de que pocos predijeran que el éxito que tendría su carrera dentro de los negocios tras abandonar el baile.

La joven Luana Lopes Lara, de 29 años, acaba de hacer historia dentro del mundo empresarial al convertirse en la multimillonaria más joven del planeta hecha a sí misma, de acuerdo con estimaciones recientes de la revista Forbes.

Su startup de mercados de predicciones, Kalshi, alcanzó una valoración en el mercado de 11 mil millones de dólares , destronando a figuras como Taylor Swift en la lista de mujeres jóvenes más ricas del mundo hechas a sí mismas.

Cabe destacar que Taylor se convirtió en multimillonaria en octubre de 2023 debido a las ganancias de su Eras Tour y al valor de su catálogo musical; Forbes estima que la cantante tiene un patrimonio conformado por 800 millones de dólares acumulados en regalías y giras, además de un catálogo valorado en 600 millones de dólares, además de una inversión de 110 millones en bienes raíces.

En un reciente análisis, Forbes destacó que la empresa Kalshi cerró una ronda de financiamiento de 1.000 millones de dólares , liderada por Paradigm y acompañada por empresas de renombre como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Y Combinator. Con ese impulso, tanto Lopes Lara como su cofundador y excompañero del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Tarek Mansour, también de 29 años, alcanzan un patrimonio estimado de 1.300 millones de dólares cada uno.

¿Quién es Luana Lopes Lara?

Luana Lopes Lara es una joven emprendedora, nacida en Brasil, que abandonó el baile para apostarle todos sus esfuerzos y conocimientos a la empresa que fundó junto a su compañero de escuela Tarek Mansour, originario de Líbano.

Lopes Lara se graduó en informática en el MIT, mientras estudiaba, la joven ganaba experiencia en el mundo laboral con trabajos de medio tiempo en Bridgewater Associates y Citadel.

En menos de seis años Luana cumplió su objetivo de vida: convertirse en la nueva Steve Jobs, y es que su empresa Kalshi obtuvo un valor de 11 mil millones de dólares.

Antes de convertirse en todo un hito en el mundo empresarial, Lopes Lara pasó su adolescencia puliendo su talento como bailarina de ballet en la Escuela de Teatro Bolshoi de Brasil, donde su ambición también era convertirse en toda una profesional; antes de colgar sus puntas para asistir al MIT, Lara bailó en el Salzburger Landestheater de Austria en la puesta de El Lago de los Cisnes.

¿Qué es Kalshi y por qué se convirtió en una de las nuevas empresas más exitosas y rentables?

La firma de mercado Kalshi permite a los usuarios operar con eventos futuros, desde elecciones presidenciales, resultados deportivos, hasta movimientos culturales o del mercado.

La explosión de su crecimiento ha sorprendido a los expertos en inversión, y es que en junio, Kalshi estaba valorada en 2.000 millones, en octubre alcanzó 5.000 millones, y ahora, apenas unos meses después, ya vale más del doble. Lo anterior se trató de un ascenso histórico que pocas startups similares o de la misma edad logran y que la coloca como una de las empresas más analizadas del sector, además de sumarle una riqueza sin precedentes en tiempo récord a sus fundadores.

“Hay muchas otras personas que desean participar en este negocio ahora que Kalshi ha demostrado su magnitud”, afirmó en un artículo de Forbes Ali Partovi, director ejecutivo del fondo de capital riesgo Neo, que fue inversor inicial en Kalshi.

El boom también se refleja en su actividad interna: desde julio, el volumen de operaciones se multiplicó por ocho, llegando a 5 mil 800 millones de dólares en noviembre.

Kalshi ha establecido alianzas con diversas entidades en los últimos meses, lo que ha impulsado su éxito, dichas firmas incluyen a la Liga Nacional de Hockey y la plataforma de intercambio en línea StockX, además de Google Finance.

Además, un hito notable de la firma fue la incorporación de Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, a su consejo asesor en enero de 2025, quien también se unió al consejo asesor de Polymarket en septiembre, que es la empresa que funge como su competencia directa.

Para competir con Polymarket, Kalshi ha realizado una inversión significativa en criptomonedas. Esto se hizo realidad en los últimos días con la integración de sus mercados a la plataforma blockchain Solana. Tras esta inversión, Kalshi anunció que los fondos recién obtenidos se destinarán a ampliar la integración con casas de bolsa y a forjar nuevas alianzas con medios de comunicación.

Con las proyecciones que tiene en mente Luana Lopes Lara y su cofundador, Kalshi podría seguir aumentando su valor en los siguientes meses, sumando una fortuna superior a ambos directivos.