Ni una sola palabra… ¿Ni un sólo peso? Paulina Rubio habría sido desalojada de su casa en Miami por fuertes deudas, según trascendió en recientes informes.

La Chica Dorada vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se revelara información acerca de un aparente desalojo de su casa en Miami por fuertes problemas económicos.

Según reportó Maxim Woodside en su programa de radio, Óscar Madrazo, quien es amigo cercano de Paulina, le habría contado en exclusiva que la cantante fue echada de su mansión en Miami, Florida por deudas.

Hace poco menos de dos meses, esta misma persona adelantó que Rubio enfrentaba complicaciones respecto a su casa relacionados a temas económicos por presuntas deudas acumuladas a raíz de los conflictos legales que tiene con sus exparejas, ‘Colate’ Vallejo Nájera y Gerardo Bazúa.

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa…”, reveló la periodista en su programa.

Los detalles apuntan que Paulina Rubio no podía costear algunos pagos pendientes y deudas que se le habían ido acumulando en los últimos años, incluido pagos de la hipoteca de la propiedad.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, agregó Woodside. Al parecer los problemas financieros podrían estar ligados a los altos costos de varios asuntos legales que la cantante ha estado enfrentando.

Se sabe que la celebridad tiene varias disputas con Nicolás ‘Colate Vallejo y con Bazúa por la custodia y manutención de sus hijos.

Hasta el momento, Paulina Rubio no ha hecho ninguna declaración pública sobre el presunto desalojo, lo que mantiene el tema rodeado de misterio. A través de sus redes sociales, Paulina ha estado compartiendo publicidad de viajes a Miami y los detalles de su más reciente concierto en el Teletón Chile.

Fue el mismo amigo de la cantante quien reveló que Colate también enfrenta algunos problemas financieros en España, por lo que ha estado vendiendo información sobre la mexicana para “sobrevivir”, ya que en este país eso funciona muy bien: “te pagan por ir a programas a decir cosas”.

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, señaló Madrazo en su momento.