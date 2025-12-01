Luego de las presiones que ha recibido Fátima Bosch, Miss Universo 2025, para que renuncie a la corona tras presuntamente haberse cometido fraude en el certamen, este lunes, la reina de belleza respondió con un contundente mensaje.

" Universo, esto ya empezó y no pienso detenerme ", aseguró la tabasqueña en un video difundido por la cuenta oficial de Miss Universe tras la confrontación virtual que emprendido el exjurado Omar Harfouch para que tanto ella como Raúl Rocha, dueño del certamen, dejen sus cargos.

"Soy una mujer que aprendió a mirarse de frente a abrazar su historia, pero sobre todo a alzar la voz, incluso cuando el mundo le pidió silencio ", declaración en la que alude al momento de tensión que vivió en la entrega de bandas con Nawat Itsaragrisil, director organizador del Miss Universo Tailandia, quien la llamó "tonta" y "cabeza hueca".

"Mi misión es clara, convertirme en ese modelo a seguir no sólo par a las personas que se identifican conmigo, sino para todos aquellos que en algún punto sintieron que su autenticidad era mucho o poco", precisó Fátima Bosch en su mensaje.

¿De qué acusan a Fátima Bosch?

Esta declaración surge luego de que, particularmente, la semana pasada, Omar Harfouch arremetiera contra la mexicana y la organización de Miss Universo, asegurando que el certamen necesita una restructuración a fondo, ya que presuntamente Raúl Rocha y Bernardo Bosch, papá de la mexicana, habrían conspirado para que la tabasqueña saliera victoriosa.

El exjurado incluso acusó de que existió un "jurado alterno" en el que se preseleccionaron a 30 finalistas fuera de tiempo, de donde surgió Fátima.

Hecho por el que habría renunciado a participar en como juez en el certamen.

Posteriormente tras coronarse Fátima como Miss Universo, Harfouch reveló que emprendería acciones legales en contra de Raúl Rocha para hacerle "justicia" al resto de las reinas de belleza.

¿Qué dice Fátima Bosch sobre las acusaciones contra su padre?

Aunque hasta el momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado directamente contra las acusaciones contra su padre, sin embargo, ha mandado diversos mensajes con los que se ha defendido y mostrado el acoso cibernético que esta controversia generó.

Por su parte, la semana pasada Bernardo Bosch emitió un comunicado deslindándose del presunto vínculo financiero que le acusan que tiene con el presidente de Miss Universo.