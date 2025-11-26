TE RECOMENDAMOS
La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este miércoles que investiga a Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.
En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024 contra 13 personas "por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas".
La FGR explicó que el caso es consecuencia de "una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal", a partir de la cual "se obtuvo información suficiente" para formalizar el proceso.
Agregó, asimismo, que "en dicha carpeta, hace 10 días" un juez federal "obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía".
Entre las personas acusadas, indicó la FGR, "se acaba de cumplir una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos".
¿Por qué la FGR investiga Raúl Rocha?
Sobre Raúl Rocha, la fiscalía afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes.
"En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación", puntualizó.
Finalmente, la fiscalía aseguró que la situación jurídica de Rocha será informada "en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza".
"Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión", concluyó.
SHEINBAUM ABOGA POR NO VINCULAR A FÁTIMA BOSCH CON EL ESCÁNDALO
El informe de la FGR se da luego de que esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo, luego de que el periódico Reforma publicara que Rocha fue imputado por las autoridades por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México.
Según el diario, Rocha Cantú es considerado por la fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas (camiones) desde Chiapas y Tabasco, en el sur de México, hasta Querétaro, en el centro.
Sheinbaum subrayó que el posible proceso legal contra Rocha no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, representante mexicana que ganó el título de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, pues —aseguró— se ha intentado vincular ambos temas para restar mérito al desempeño de la joven.
