El escándalo por la coronación de la nueva Miss Universo no para, ahora Raúl Rocha, copropietario del certamen de belleza, está llegando al límite, amenazó con dejar de dirigir el concurso y explotó contra el exjurado Omar Harfouch por seguir acusándolo de estar en contubernio con el papá de Fátima Bosch, Bernardo, para que la tabasqueña se llevara el triunfo sobre las otras reinas de belleza.

Este lunes, Rocha sostuvo una entrevista acalorada con la periodista Adela Micha, en donde el empresario calificó a Harfouch de "psicópata y monstruo".

Relató que el también músico le pidió prestado los trofeos de Miss Universo para "sentirlos", pero al concederlo el hombre ya no se los regresó. " Se los llevó el Dubái y me dijo se los entregó en Dubái y luego me di cuenta de que anduvo haciendo contenido con ello... eso es de un psicópata ".

Raúl Rocha ahondó en sus desencuentros con Harfouch, explicó que en el intento tener una reunión privada con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, luego de que insultara a Fátima Bosch, Omar los interrumpió llevando cámaras.

"Él rápidamente lo sacó a sus redes cuando no se trataba de sacar nada de las redes. Era una reunión privada en el cual íbamos a clarificar las cosas con punto y coma. Yo amigo no soy de él.

"Cosas como esas a mí me fueron marcando la pauta para tomar la decisión de decir: 'Este tipo no está bueno'. Entonces es por eso que lo cancelo, pero en el momento que lo cancelo se transformó, se desfiguró, se transformó y se vino el psicópata, el monstruo este que apareció", describió el copropietario de Miss Universo sobre sus desencuentros con Omar Harfouch.

¿Raúl Rocha venderá Miss Universo?

Enmedio de las revelaciones con Adela Micha, Raúl Rocha dijo sentirse fastidiado por todas las controversias y por las personas ajenas a la empresa que intentar intervenir en su dirección.

" Ando buscando a quién pasarle esto, es como prueba como carrera de relevos.. .

"Es mucho escándalo. Es que me tiene muy harto. Me tiene muy harto todo el cuenteo. Yo no me presto ese tipo de cosas, o sea, me tiene muy harto".

"Todo el mundo quiere opinar en tu empresa, en tu empresa, imagínate que fuera la tuya, tu empresa y quieren venir a decir qué decisiones tomes y cómo las tomas y por qué las contratas y por qué le quitas y por qué le pones. ¿Cómo y en qué parte se ha visto que (esto suceda) en una empresa privada? El pseudopianista este o psicomusico ya está levantando encuestas en sus redes, para que me destituyan de mi propia empresa ", comentó.

¿Cuándo regresa Fátima Bosch a México?

Raúl Rocha reveló cómo ha tomado Fátima Bosch toda esta polémica incitada por Harfouch.

"No bien, no bien, o sea, pues es una niña", dijo para posteriormente hacer un resumen de los retos que tuvo que enfrentar Miss México en su camino a la gran final de Miss Universo 2025.

También comentó que espera que Fátima en "la primera semana de diciembre está regresando".