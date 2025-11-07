TE RECOMENDAMOS

“Si te quita la dignidad, vete”: Andrea Meza y Lupita Jones apoyan a Fátima Bosch tras polémica con Nawat Itsaragrisil

“Si te quita la dignidad, vete”: Andrea Meza y Lupita Jones apoyan a Fátima Bosch tras polémica con Nawat Itsaragrisil

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

“A los mexicanos se respetan”: Alicia Machado estalla contra Nawat Itsaragrisil y exige su despido tras insultar a Fátima Bosch

“A los mexicanos se respetan”: Alicia Machado estalla contra Nawat Itsaragrisil y exige su despido tras insultar a Fátima Bosch

Fátima Bosch. ¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario que llamó “tonta” a Miss México?

Fátima Bosch. ¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario que llamó “tonta” a Miss México?

“Mexicana que se da a respetar”. Fátima Bosch denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil tras llamarla “tonta”

“Mexicana que se da a respetar”. Fátima Bosch denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil tras llamarla “tonta”

Aunque , Miss México, se ha mantenido al margen de la polémica que surgió tras exigirle respeto a , director de , tras llamarle "tonta", ella ya empezó a sentir las repercusiones de quienes están del lado del empresario tailandés.

En el marco delas reinas de belleza participan en diversas actividades de promoción de sus patrocinadores permitiendo que el mundo las conozca más y que las marcas tengan una sobreexposición.

Por lo que este este viernes se llevó la presentación el lanzamiento de unos productos de belleza, en donde 10 de las participantes en vestido de gala y portando sus bandas ante un público fueron entrevistadas por dos conductores.

Lo que parecía una normal ronda de preguntas, destacó que a la única reina de belleza que no le dieron el micrófono fue a Miss México.

ENTÉRATE:

Fátima Bosch fue ignorada en plena transmisión.

Las participantes estaban paradas en fila y los conductores a la orilla por lo que al dirigirse a ellas les pasaban el micrófono, sin embargo, Bosch estaba en medio de todas a un lado de Miss Tailandia, quien en su momento de responder no le pasó el micrófono a la mexicana para que pudiera participar en las respuestas.

Todas las concursantes hablaron de lo bien que las han tratado en el país asiático, desatacaron la comida, la hospitalidad y hasta presumieron las palabras que habían aprendido a pronunciar.

Pese a ello, como buena reina de belleza, Fátima mantuvo la sonrisa y aplaudió en cada intervención de sus compañeras.

@elplanetavecino Lo que ocurrió en el evento de Kathy Labz no fue un descuido: fue una omisión con mensaje. Mientras nueve delegadas eran entrevistadas frente al micrófono, Fátima Bosch, representante de México, fue ignorada. Nos siguen atropellando. #indignacion #maltratoemocional #tailandia #Nawat #fatimabosch ♬ sonido original - elplanetavecino

REVISA:

En redes, personas que diversos países han acusado que este hecho "fue planeado y Miss Tailandia es cómplice... ponen a México justo en el centro para que quede de última y la omitan fácilmente sin saltarla".

Es de destacar que este hecho ocurrió luego de que el comité anfitrión canceló la cena de gala que Nawat Itsaragrisil había organizado con 10 de las reinas de belleza.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]