Aunque Fátima Bosch, Miss México, se ha mantenido al margen de la polémica que surgió tras exigirle respeto a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, tras llamarle "tonta", ella ya empezó a sentir las repercusiones de quienes están del lado del empresario tailandés.

En el marco de Miss Universo 2025 las reinas de belleza participan en diversas actividades de promoción de sus patrocinadores permitiendo que el mundo las conozca más y que las marcas tengan una sobreexposición.

Por lo que este este viernes se llevó la presentación el lanzamiento de unos productos de belleza, en donde 10 de las participantes en vestido de gala y portando sus bandas ante un público fueron entrevistadas por dos conductores.

Lo que parecía una normal ronda de preguntas, destacó que a la única reina de belleza que no le dieron el micrófono fue a Miss México.

Fátima Bosch fue ignorada en plena transmisión.

Las participantes estaban paradas en fila y los conductores a la orilla por lo que al dirigirse a ellas les pasaban el micrófono, sin embargo, Bosch estaba en medio de todas a un lado de Miss Tailandia, quien en su momento de responder no le pasó el micrófono a la mexicana para que pudiera participar en las respuestas.

Todas las concursantes hablaron de lo bien que las han tratado en el país asiático, desatacaron la comida, la hospitalidad y hasta presumieron las palabras que habían aprendido a pronunciar.

Pese a ello, como buena reina de belleza, Fátima mantuvo la sonrisa y aplaudió en cada intervención de sus compañeras.

En redes, personas que diversos países han acusado que este hecho " fue planeado y Miss Tailandia es cómplice ... ponen a México justo en el centro para que quede de última y la omitan fácilmente sin saltarla".

Es de destacar que este hecho ocurrió luego de que el comité anfitrión canceló la cena de gala que Nawat Itsaragrisil había organizado con 10 de las reinas de belleza.