Las tendencias mundiales en internet se han llenado del nombre de Nawat Itsaragrisil, luego de que Miss México, Fátima Bosch, denunciara públicamente el mal trato que le dio durante una reunión con las concursantes de Miss Universo 2025 en Tailandia.

Según dijo la mexicana, Nawat le llamó “tonta” luego de cuestionarla sobre la promoción de Tailandia, país anfitrión del certamen, que debía hacer en redes sociales. Pero ante esta polémica que le está dando la vuelta al mundo, la pregunta principal es: ¿quién es Nawat Itsaragrisil y qué poder tiene dentro del concurso de belleza?

¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario que insultó a Fátima Bosch?

Nawat Itsaragrisil es llamado director del certamen Miss Universe en Tailandia y copropietario de Miss Universe Organization; en sus redes sociales también apunta que es presidente de Miss Grand International y presidente de Holiday Television co., Ltd, un programa de televisión tailandés especializado en destinos turísticos y actividades vacacionales.

El pleito con Miss México no es el único que ha llevado a Nawat a ser tendencia a nivel mundial. El hombre, nacido en Tailandia en 1965, ha protagonizado otras polémicas a lo largo de su carrera.

Una de las más comentadas ocurrió recientemente y está vinculada al concurso de Miss Universo 2025. De acuerdo con los informes, Itsaragrisil llevó a cabo un concurso en redes sociales, en el que le pedía al público votar por medio de likes por 10 candidatas que tendrían el "privilegio" de cenar con él en Tailandia.

Su concurso causó revuelo dentro de la organización del certamen y entre los seguidores, ya que se trató de una estrategia enfocada a beneficiar a la organización de Miss Grand International, que es el concurso de belleza de Tailandia.

En su momento, la organización de Miss Universe se pronunció al respecto y se deslindó del concurso, señalando que las acciones de Nawat no se alineaban con sus valores.

En 2016, el empresario protagonizó otra polémica: Miss Islandia lo acusó públicamente luego de que éste la llamara “gorda” y le sugiriera que bajara de peso.

En otra ocasión, Nawat le dijo en vivo a Miss Vietnam, que tenía “un torso demasiado largo y piernas muy cortas” en el certamen de 2022.

El hombre ha sido fuertemente criticado dentro de la industria por violentar a las participantes y burlarse de sus cuerpos, además de sugerirles lo que deberían de cambiar para ser exitosas.

Recientemente, en 2024, Nawat Itsaragrisil opinó sobre la Miss Grand International, Rachel Gupta, al compartir un antes y un después de su físico y resaltando las cirugías que se había hecho para ser físicamente atractiva según los estándares de belleza de los certámenes.