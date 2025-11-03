¿Será que ahora sí Verónica Castro ya tendrá nuera? Cristian Castro sorprendió este fin de semana revelando que pronto se casará con Mariela Sánchez, ya que las nupcias no sólo serán ante un juez, también su amor lo llevarán ante al altar.

En su visita por Argentina, Cristian Castro concedió una entrevista a un medio local, donde dijo que tras ponerse de acuerdo finalmente acordaron casarse casi arrancando el 2026, el 2 de febrero en la ciudad Villa Carlos Paz, por lo que ya empezó a tomar los cursos prenupciales.

" Estamos en onda religiosa, estamos aprendiéndonos bien el Credo... está re difícil ", dijo entre risas nerviosas el hijo de la actriz Verónica Castro.

El cantante mexicano, quien se mostró relajado y bromista, concedió la entrevista usando un acento argentino, en la que reconoció que está tratando de cumplir con todos lo necesario para casarse y busca ser un buen novio para Mariela pese a que otros piensen lo contrario.

"Estoy haciendo buena letra con Mariela y de cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio", bromeó el intérprete de "Por amarte así".

Cuando Cristian daba detalles sobre su próximo casamiento con Mariela aseguró que la fiesta se realizará en el "pueblo de Mariela", hecho que llamó la atención de la entrevistadora argentina, quien le tuvo que aclarar que el lugar de nacimiento de su prometida no era un pueblo sino una ciudad grande.

Sin perder la gracia, el intérprete de "Azul" trató de justificar su respuesta.

"Lo vamos a hacer acá en la iglesita, la iglesita del pueblo de Mariela", dijo el hijo de Manuel "El Loco" Valdés.

"No es pueblo igual. Carlos Paz es una ciudad re grande", corrigió la comunicadora.

"Bueno, bueno, es como que está un poquito afuera de la ciudad de Carlos Paz", reviró el cantante.

De acuerdo con medios del espectáculo, en estos casi dos años que Mariela y Cristian Castro han sido novios en al menos dos ocasiones han terminado su relación, además de protagonizar un par de escándalos que presuntamente tambalearon su relación.

Fue a finales de 2023 que el cantante de 50 años confirmó que una vez más había se había dado otra oportunidad en el amor, ahora con la empresaria argentina, a quien al parecer le lleva entre cinco y siete años de diferencia.