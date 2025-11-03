La actriz Demi Moore dejó boquiabiertos a los asistentes a la gala anual de Arte y Cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en su edición número 14.

La estrella, de 62 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido transparente de malla negra, decorado con bordados de flores coloridas. La prenda de Gucci tenía cuello halter y un corte sirena.

No hicieron falta demasiados accesorios. Demi Moore usó unos brillantes aretes en color rojo y una pulsera delgada en la mano izquierda.

La gala de este año rindió homenaje al cineasta Ryan Coogler, con producciones como Black Panther y Creed, quien recientemente cosechó otro aclamado éxito: Sinners.

Leonardo DiCaprio copreside el evento con la fideicomisaria del LACMA, Eva Chow. Señalan que las ganancias de la gala anual “se destinan a hacer del cine una parte más importante de su programación curatorial, así como a financiar la misión del museo en general”.

Demi Moore posó frente a la icónica obra de arte de Chris Burden, Urban Light, una colección de 202 farolas antiguas restauradas que adornan el campus del museo.

Además de su impacto en la moda, Demi Moore está viviendo un renacer profesional con la película La Substancia. En esta cinta, interpreta a una ex ganadora del Oscar que, tras ser despedida de su programa de televisión por cumplir 50 años, descubre una misteriosa sustancia que le permite compartir el cuerpo de una mujer más joven (interpretada por Margaret Qualley). La historia aborda temas como el envejecimiento, la fama y la presión social sobre la imagen femenina.

Moore ha confesado que trabajar en esta película fue “un viaje increíble” y “un bálsamo curativo” para los mismos temas que aborda la trama. “Me conmovió desde que leí el guión. En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos”, declaró.

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha enfrentado presiones sociales, cuestionamientos sobre su rol como madre y mujer, y una constante lucha por mantener su autenticidad en Hollywood.

En sus memorias Inside Out (2019), reveló que, incluso cuando fue la actriz mejor pagada de Hollywood tras Striptease (1996), luchaba con inseguridades profundas arraigadas en su infancia.

Su transformación física, su relación con la fama y su papel como madre han sido temas recurrentes en su vida pública. Aunque se ha especulado sobre cirugías estéticas, Demi Moore ha negado haberse sometido a procedimientos para alterar su apariencia.