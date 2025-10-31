En el Palacio de Buckingham hay miedo y es sobre todo el rey Carlos III quien ha manifestado su preocupación por lo que pueda hacer su hermano Andrés, luego de que le quitara su título de príncipe tras el escándalo sexual que lo vincula con Jeffrey Epstein. El monarca británico teme que el exduque de York quiera vengarse y publique un libro en el que revele los secretos más oscuros de la realeza.

El rey Carlos tuvo que quitarle el título de príncipe a su hermano Andrés, debido a la gran presión que tenía, ya que miles de personas (sobre todo los ciudadanos de Reino Unido), pedían que se le despojará al hijo “favorito” de la reina Isabel II de todos sus títulos reales luego de que salieran a la luz nuevos detalles que lo vinculan al delito de abuso sexual.

Luego de haber tomado dicha decisión, Carlos III habría mencionado a su círculo más cercano su interés de mantener cerca a su hermano y de incluso financiar su alojamiento ahora que ya no vivirá en la residencia Royal Lodge. Emily Maitlis, quien realizó en 2019 una entrevista al príncipe Andrés sobre las acusaciones de abuso en su contra, aseguró que el soberano desea vigilar de cerca a su hermano.

La periodista mencionó en el podcast The News Agents que Carlos quiere tener cerca a Andrés para asegurarse que “no se le ocurra ninguna locura" similar a la del príncipe Harry, quien escribió su libro, titulado Spare, en el que reveló varios secretos de la realeza, los cuales terminaron por afectar la imagen de La Firma.

“Lo último que Carlos desea ahora mismo es que Andrés escriba un libro como el de Harry, Spare, o que venda su historia a una cadena de televisión estadounidense, o que se infiltre en un puesto que le permita explotar a otros miembros de la Familia Real y lo que sabe de ellos. Por lo tanto, me da la impresión de que este pago privado a Andrés es una especie de advertencia: ‘Te tengo en la mira, pero estás en mi punto de mira’”, señaló la periodista.

Agregó: “No puede haber libro. No puede haber locura. Es decir, es una pregunta muy válida: ¿se supone que debe ganarse su propio dinero? ¿Se supone que debe salir a buscar trabajo? Y la impresión que tengo es que preferirían que no lo hiciera, al menos nada público, porque eso sí que crearía un verdadero problema”.

La periodista también contó en el podcast que fuentes cercanas le revelaron que el príncipe William no fue el principal responsable de la decisión de retirarle a Andrés su título, condecoraciones y demás honores. “Anoche me dijeron que es el Príncipe Guillermo quien está más preocupado por la salud mental de su tío”.