Kate Middleton atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida luego de su batalla contra el cáncer. Fuentes cercanas a la familia real aseguran que la princesa de Gales está “física y emocionalmente agotada” tras el escándalo que involucra al príncipe Andrés y sus presuntos vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Desde que llegó a la monarquía, tras su boda con el príncipe William, Kate logró consolidarse como una de las figuras más queridas de la realeza británica, especialmente después de revelar su diagnóstico de cáncer a inicios del 2024. Sin embargo, la reciente controversia ha vuelto a empañar la imagen de la familia y la ha afectado físicamente.

“Kate está profundamente disgustada porque todo esto está volviendo a suceder. Después de todo lo que ha pasado, sólo quiere estabilidad y proteger a sus hijos”, reveló una fuente cercana. “Todo este estrés no podría haber llegado en peor momento”, agregó.

El actual escándalo que protagoniza el príncipe Andrés estalló tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl, donde reitera las acusaciones de que fue víctima de abuso por parte de Epstein y menciona encuentros con Andrés en 2001, algo que él niega rotundamente.

Poco después de que se publicaran estas acusaciones, Andrés, de 65 años, y su exesposa Sarah Ferguson, de 66, quien también está involucrada, anunciaron su renuncia voluntaria de los títulos reales luego de conversaciones con su familia inmediata, al parecer con el rey Carlos III y William, principalmente.

Personas cercanas a la princesa aseguran que Kate está “devastada y furiosa” porque siente que todo el esfuerzo por reconstruir la confianza en la monarquía ha sido arruinado. “Ha trabajado durante años para restaurar la imagen de la familia real, y ver cómo los errores del pasado vuelven a la luz la ha afectado profundamente”, añadió otro informante del palacio.

La situación en la que vive la familia real en este momento ha complicado la recuperación física y mental de Kate, quien se sometió a una cirugía de abdomen previo al anuncio de su diagnóstico de cáncer.

“Está concentrada en sanar y en sus hijos, pero el estrés de este nuevo escándalo ha sido abrumador”, comentó la fuente.

Ante la creciente tensión, los príncipes de Gales habrían decidido distanciarse completamente de Andrés y Sarah: “William y Kate creen que mantenerlos en el entorno real solo perpetúa los viejos escándalos”, reveló a la prensa británica una fuente del palacio.

“Kate y William están marcando límites claros y priorizando la estabilidad de la monarquía”, comentó. “Ella está decidida a proteger a su familia y preservar la credibilidad de la institución”, añadió.

Recientemente se informó que William lo vetó de su próximo reinado y le prohibió asistir a su coronación y a los actos públicos y privados que se lleven a cabo en torno a su ascensión al trono.

“William considera a su tío una ‘amenaza’ y un riesgo para la reputación de la monarquía, y se entiende que está preocupado por el mensaje que la presencia de Andrés en los eventos reales envía a las víctimas de abuso sexual”, apuntó el Sunday Times.