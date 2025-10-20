Luego de que la familia real presionara al príncipe Andrés de renunciar a sus títulos reales por sus vínculos con Jeffrey Epstein y acusaciones de abuso sexual, se informó que el príncipe William lo ha vetado de su coronación y de otros eventos oficiales de la monarquía.

De acuerdo con los informes, el príncipe William está firme en su postura de querer a su tío Andrés fuera de todo lo que tenga que ver con la corona británica, en especial cuando él suba al trono.

Un artículo compartido en el Sunday Times afirma que el príncipe de Gales está excluyendo a su tío de toda la planeación de su coronación, así como de diversos aspectos de la vida real de él y otros miembros activos.

El medio asegura que William fue notificado del retiro de los títulos, pero no está “satisfecho” con las medidas hasta el momento. El Times asegura que William está haciendo cambios drásticos dentro de la organización de su coronación para excluir a Andrés “de eventos reales públicos y privados, incluida la coronación, y tendrá prohibido asistir a la mayoría de los eventos estatales”.

Con las nuevas medidas, William se encargará de que su tío, que es “una amenaza”, esté fuera de los actos y se evite enviar un mensaje distorsionado a las víctimas de abuso sexual.

“William considera a su tío una ‘amenaza’ y un riesgo para la reputación de la monarquía, y se entiende que está preocupado por el mensaje que la presencia de Andrew en los eventos reales envía a las víctimas de abuso sexual”, apuntó el Sunday Times.

El heredero al trono de Inglaterra no sólo vetará a su tío, sino que la presencia de Sarah Ferguson, quien fue esposa de Andrés y es madre de las princesas Eugenia y Beatriz, también será prohibida en los actos reales del futuro.

Cabe mencionar que también se le retiraron los títulos reales a Ferguson por sus vínculos con Jeffrey Epstein, en especial por la información que circuló recientemente sobre el contacto que ambos tenían.

El viernes pasado, Andrés anunció que dejaría los títulos reales, ya que las constantes acusaciones sobre su conexión con Epstein “distraen del trabajo de Su Magestad y la familia real”.

En un comunicado Andrés señaló: “He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país (...) Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”.

Y agregó: “Con el consentimiento de Su Majestad, creemos que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos (...) Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones contra mí”.

La decisión sobre los títulos nobiliarios fue tomada entre Andrés y su hermano, el rey Carlos III, así como con otros miembros inmediatos de la familia real.