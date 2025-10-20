TE RECOMENDAMOS
¿Le da la espalda a Ángela? Thalía elogia a Cazzu por cover de ‘No me enseñaste’ en el Auditorio Nacional
Es bien conocido en el mundo del espectáculo que ningún papel es pequeño cuando se trata de cumplir tus sueños, pero en ocasiones para algunos actores el recuerdo de su personaje le puede dar un "giro de tuercas" para mejorar su realidad.
Como es el caso de Manuel Landeros que, de acuerdo con las redes, formó parte de la barra de actores de Televisa en la década de los 80, siendo su participación en "Rosa Salvaje", novela protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo, una de las más recordadas por los cibernautas, pero ahora se encuentra viviendo en la calle.
El gesto viral de Pedro Pascal: El actor baila 'La del moño colorado' en masiva protesta 'No Kings', en Los Ángeles
De acuerdo con un video viral, Landeros fue visto junto con sus animales de compañía y pertenencias viviendo en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
La mujer que tomó el video pidió apoyo no sólo para el actor también para sus mascotas, dado que no tiene donde alojarse y tampoco quiere abandonar a sus tres gatitos y perro.
Entérate: “Tú eres el problema”. Ex de Jennifer Lopez le responde tras decir que nadie la ha amado de verdad
Se muestra a Landeros sentado en la banca de un parque junto con cuatro transportadoras para que no se le puedan escapar, unas cobijas y el alimento de los animales.
El video fue publicado este domingo y se menciona que hasta ese momento llevaba al menos tres noches durmiendo a la intemperie.
"No hemos podido conseguir algún lugar, algún espacio", menciona la vecina que pide el apoyo para el actor de Televisa.
¿Quién es Manuel Landeros?
De acuerdo con medios del espectáculo mexicanos, durante su juventud Manuel Landeros apareció en la pantalla chica en el auge de las telenovelas en nuestro país.
Entre los proyectos que se mencionan estuvo involucrado fue “Imperio de Cristal", protagonizada por Rebeca Jones y Alejandro Camacho, y en el melodrama de “Entre la vida y la muerte”.
Lee: ¿Prohibieron a Yulay ayudar a damnificados por lluvias en Veracruz? Esto dijo Sheinbaum sobre el influencer
[Publicidad]