Es bien conocido en el mundo del espectáculo que ningún papel es pequeño cuando se trata de cumplir tus sueños, pero en ocasiones para algunos actores el recuerdo de su personaje le puede dar un "giro de tuercas" para mejorar su realidad.

Como es el caso de Manuel Landeros que, de acuerdo con las redes, formó parte de la barra de actores de Televisa en la década de los 80, siendo su participación en "Rosa Salvaje", novela protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo, una de las más recordadas por los cibernautas, pero ahora se encuentra viviendo en la calle.

De acuerdo con un video viral, Landeros fue visto junto con sus animales de compañía y pertenencias viviendo en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La mujer que tomó el video pidió apoyo no sólo para el actor también para sus mascotas, dado que no tiene donde alojarse y tampoco quiere abandonar a sus tres gatitos y perro.

Se muestra a Landeros sentado en la banca de un parque junto con cuatro transportadoras para que no se le puedan escapar, unas cobijas y el alimento de los animales.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

El video fue publicado este domingo y se menciona que hasta ese momento llevaba al menos tres noches durmiendo a la intemperie.

"No hemos podido conseguir algún lugar, algún espacio", menciona la vecina que pide el apoyo para el actor de Televisa.

¿Quién es Manuel Landeros?

De acuerdo con medios del espectáculo mexicanos, durante su juventud Manuel Landeros apareció en la pantalla chica en el auge de las telenovelas en nuestro país.

Entre los proyectos que se mencionan estuvo involucrado fue “Imperio de Cristal", protagonizada por Rebeca Jones y Alejandro Camacho, y en el melodrama de “Entre la vida y la muerte”.