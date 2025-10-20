Thalía elogió a Cazzu luego de que ésta cantara un cover de No me enseñaste durante uno de los dos conciertos que dio en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

La cantante argentina incluyó en su repertorio la icónica canción de Thalía el pasado 14 de octubre y luego de esto, la mexicana no ocultó su emoción y su orgullo por haber llevado a otro nivel su canción y hacer que las generaciones más jóvenes la recibieran con cariño.

Durante la presentación de Latinaje en vivo, Cazzu le dijo a su público que había preparado un cover de “una reina de este país” y luego comenzó a interpretar el tema: “Como no podía ser de otra manera, les preparé una canción de una reina de este hermoso país. Con mucho cariño y mucho respeto”.

Luego de que los videos de Cazzu se hicieran virales, Thalía celebró que su canción estuviera en la voz de una de las cantantes más populares en los últimos años.

“Pero qué linda sorpresa, @Cazzu, te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta”, escribió Thalía en sus redes sociales.

Después de este mensaje, los fanáticos de ambas cantantes comenzaron a rumorear que habrá una colaboración próximamente y que Thalía le dio la espalda a Ángela Aguilar y decidió apoyar a Cazzu.

¿Le da la espalda a Ángela? Thalía elogia a Cazzu por cover de ‘No me enseñaste’ en el Auditorio Nacional. Foto: Instagram

Hasta el momento la interacción sólo fue en torno al cover y Cazzu reposteó el apoyo de Thalía en sus stories de Instagram agradeciéndole el apoyo.

Se sabe que Thalía colaboró con la hija de Pepe Aguilar en 2024 para la canción Troca.

De hecho, hace unos meses se hizo viral una entrevista antigua de Ángela hablando sobre darle una oportunidad a Thalía de cantar en un dueto, sus declaraciones levantaron la indignación entre los fans que señalaron que la intérprete de Amor a la mexicana es más famosa e icónica que ella y que tiene más trayectoria.

“Este año vienen duetos muy importantes porque hay que apoyar al talento femenino, a las mujeres mexicanas”, señaló la menor de los Aguilar refiriéndose a que Thalía es uno de esos talentos que apoyaría.

Después de que Thalía expresara el apoyo a La Jefa, los internautas han dicho que le dio la espalda a Ángela en medio del drama entre Christian Nodal y Cazzu y que tomó partido a favor de la argentina como forma de "vengarse" por “menospreciar su carrera”.